Carlos Farías Bracamontes, académico de la UAdeC presidirá asociación nacional de escuelas de educación

La organización reúne a instituciones de educación superior de México con el propósito de fortalecer la calidad académica, la formación docente y la investigación en el campo de las ciencias de la educación.

El doctor Carlos Farías Bracamontes, secretario académico de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Sureste, fue designado presidente de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía (ANEFEP).

Entre sus objetivos también se encuentran promover la cooperación entre universidades públicas y privadas, facilitar el intercambio de profesores y estudiantes, así como compartir publicaciones y resultados de investigación.

La ANEFEP también impulsa redes de profesores y cuerpos académicos con líneas de investigación afines, además de mecanismos de vinculación con los sectores que emplean a profesionales de la educación.

Farías Bracamontes explicó que su designación se derivó de la propuesta de trabajo presentada ante la mesa directiva de la Asociación, cuya nueva administración tendrá una duración de tres años.

Su plan contempla dar mayor impulso a la investigación y ampliar los espacios para la difusión de sus resultados entre docentes y estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.

El académico señaló que uno de los objetivos será facilitar que los trabajos desarrollados en las instituciones puedan convertirse en productos académicos y tengan mayores posibilidades de ser publicados en revistas especializadas y libros.

IMPULSARÁN INTERCAMBIO ACADÉMICO

Otro de los ejes de su gestión será fortalecer la movilidad de estudiantes y docentes, mediante estancias en facultades y universidades de distintas regiones del país.

La intención, explicó, es propiciar el intercambio de conocimientos y puntos de vista, además de permitir que estudiantes y profesores conozcan proyectos, investigaciones y experiencias que se desarrollan en otras instituciones.

Farías Bracamontes consideró que asumir la presidencia de la ANEFEP representa una distinción significativa, al tener la responsabilidad de representar a las escuelas y facultades que integran esta organización a nivel nacional.

Añadió que su nombramiento también contribuye a posicionar a la UAdeC en el ámbito académico nacional, al ser uno de sus integrantes quien encabezará durante los próximos tres años los trabajos de la Asociación.