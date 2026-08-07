Saltillo: UAdeC abre inscripciones a talleres artísticos para el semestre agosto-diciembre

Las clases comenzarán el próximo 7 de septiembre y estarán dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al público en general, con una oferta que contempla distintas disciplinas y grupos para diversas edades.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y el Departamento de Formación Artística, abrió la convocatoria para los Talleres Artísticos correspondientes al semestre agosto-diciembre 2026.

Entre las opciones se encuentran Baile Moderno Infantil y Juvenil, Ritmos Latinos, Zumba, Pintura, Danza Folclórica Infantil y Juvenil, Canto, Guitarra, Danza Árabe, Piano, Teatro y Danza Clásica Infantil y Juvenil.

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO

El proceso de registro comenzará el 10 de agosto en las oficinas de Grupos y Talleres de la UAdeC, ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza número 2143, colonia República Poniente, frente al edificio de Rectoría, en Saltillo.

La atención se brindará de lunes a viernes, de 08:00 a 19:00 horas.

Para estudiantes de la Universidad se solicita presentar credencial o número de expediente del plantel al que pertenecen, además de copia del acta de nacimiento.

Los trabajadores universitarios y sus hijos deberán entregar copia del talón de pago y del acta de nacimiento. En el caso del público externo, únicamente será necesario cubrir la cuota correspondiente. En todos los casos deberá llenarse la ficha de registro.

El costo por taller, correspondiente al semestre completo, es de mil 200 pesos para estudiantes de la UAdeC y niñas y niños menores de edad; mil 700 pesos para trabajadores universitarios e hijos, y 2 mil pesos para público externo.

Además de brindar un espacio para desarrollar habilidades artísticas, las actividades buscan favorecer la creatividad, autoestima y convivencia, así como fortalecer el trabajo en equipo, la empatía, concentración y capacidad de resolución de problemas.

La Universidad señaló que la práctica artística también contribuye a la autoexpresión y al autoconocimiento, además de favorecer el bienestar emocional y cognitivo.

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al Departamento de Formación Artística de Grupos y Talleres de la UAdeC al teléfono (844) 412 54 27 o consultar la página de Facebook “Talleres UAdeC”.