UAdeC será sede de encuentro regional sobre innovación educativa en Saltillo

Investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y especialistas en educación de los estados del noreste del país se reunirán en la UAdeC los próximos 8 y 9 de octubre en Saltillo durante el Foro Regional COMIE 2026 Región Noreste: Investigación e Innovación Educativa en Red, un encuentro académico que busca fortalecer el intercambio de experiencias y la construcción de propuestas para mejorar la educación desde la investigación. La sede será la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde los participantes podrán intervenir como ponentes o asistentes, tanto de manera presencial como en línea, lo que permitirá ampliar el alcance del evento entre investigadores y profesionales del ámbito educativo.

El foro es impulsado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), organismo que desde 1993 promueve la generación y difusión del conocimiento científico en materia educativa, así como la creación de redes de colaboración entre instituciones de educación superior y centros de investigación del país. La convocatoria contempla la presentación de investigaciones, proyectos de innovación, experiencias de intervención educativa y espacios de diálogo en torno a los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo.

Entre los objetivos del encuentro destaca el fortalecimiento de las redes académicas regionales y la difusión de resultados de investigación que puedan contribuir al diseño de políticas públicas y a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La modalidad híbrida permitirá la participación de investigadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y otras entidades del noreste, consolidando un espacio de colaboración para compartir experiencias exitosas y generar vínculos entre universidades, escuelas normales, centros de investigación y organismos educativos.

Con este foro, Saltillo se convertirá durante dos días en un punto de encuentro para la comunidad académica dedicada a la investigación educativa, impulsando el análisis de nuevas metodologías, estrategias de innovación y proyectos colaborativos que fortalezcan la calidad de la educación en la región.

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