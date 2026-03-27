Casa Flordana: pasión que florece en familia

Una orquídea, unas peonías o unas ramas de olivo, son capaces de transformar los espacios si estos elementos se usan con inteligencia y talento. Esther Cámara Carranza, directora y fundadora de Casa Flordana, ha dedicado su vida a ambientar visualmente con plantas y flores artificiales, macetas decorativas, jarrones y follaje. La inspiración guía sus manos cuando selecciona pieza por pieza. Busca, siempre, conectar con la emoción del cliente y materializar paraísos que comienzan a formarse en la imaginación. Hace 23 años Esther emprendió su sueño. Con la recomendación de boca en boca, Saltillo fue conociéndola. Y confiaron en ella y en su visión: descubrir el potencial escondido en cada rincón disponible dentro de un lugar. Con el tiempo, pudo ampliar sus proveedores y traer a la ciudad los mejores productos.

Sin embargo, nunca ha estado sola. Su esposo José Belmares y sus hijas, Esther Saray, Mariana y Dana Paola Belmares, la acompañaron desde el inicio ayudándole a hacer arreglos, a entregar trabajos. Siempre presentes entre flores y adornos, porque para ellos, la familia es lo primero. Como muchas mujeres, Esther ha logrado equilibrar sus sueños y su familia con esfuerzo y fe. Siempre se exige ser una excelente mamá, una buena esposa y trabajar en lo que más le apasiona. Esa entrega es la herencia más valiosa, un legado que sus hijas ya adoptaron y han ayudado a crecer bajo tres ejes principales que caracterizan a Casa Flordana: servicio, pasión y calidad. En este negocio cada integrante aporta sus habilidades. Esther su experiencia y creatividad; Dana Paola su dirección; Saray el control, el orden y la disciplina; y Mariana el liderazgo. Gracias a la suma de sus esfuerzos abrieron un showroom, ubicado en la Plaza Colosio 555, donde los clientes pueden descubrir sus productos como enredaderas cuelgan del techo, órganos y nopales recuerdan al desierto, magníficas magnolias o blancos alcatraces dentro de floreros dorados o grises, anchos y elegantes, delgados y estilizados.

Unir experiencia con juventud es igual a éxito”, Esther Cámara.

En este mundo lleno de posibles combinaciones, Esther y sus hijas guían a sus clientes en cada paso del proceso. Su atención es personalizada, hasta el último detalle. Acuden a los lugares, revisan los espacios y buscan el jarrón exacto, la planta adecuada, la flor que le dará ese aire relajante. Ya sean hogares, oficinas, industrias, restaurantes u hoteles, entregan un servicio de excelencia en cada proyecto. “Para nosotros eso es muy importante. Y eso es lo que también nos ha dado mucho gusto, que aquí en Saltillo haya lugares decorados por nosotras y que a la gente le guste mucho ir a esos lugares por la ambientación”, explicó Mariana Belmares.





