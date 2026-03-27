Casa Flordana: pasión que florece en familia
Esther Cámara y sus hijas convierten su inspiración por la decoración en un proyecto que, desde Saltillo, transforma espacios con creatividad, servicio y calidad
Una orquídea, unas peonías o unas ramas de olivo, son capaces de transformar los espacios si estos elementos se usan con inteligencia y talento. Esther Cámara Carranza, directora y fundadora de Casa Flordana, ha dedicado su vida a ambientar visualmente con plantas y flores artificiales, macetas decorativas, jarrones y follaje. La inspiración guía sus manos cuando selecciona pieza por pieza. Busca, siempre, conectar con la emoción del cliente y materializar paraísos que comienzan a formarse en la imaginación.
Hace 23 años Esther emprendió su sueño. Con la recomendación de boca en boca, Saltillo fue conociéndola. Y confiaron en ella y en su visión: descubrir el potencial escondido en cada rincón disponible dentro de un lugar. Con el tiempo, pudo ampliar sus proveedores y traer a la ciudad los mejores productos.
Sin embargo, nunca ha estado sola. Su esposo José Belmares y sus hijas, Esther Saray, Mariana y Dana Paola Belmares, la acompañaron desde el inicio ayudándole a hacer arreglos, a entregar trabajos. Siempre presentes entre flores y adornos, porque para ellos, la familia es lo primero. Como muchas mujeres, Esther ha logrado equilibrar sus sueños y su familia con esfuerzo y fe. Siempre se exige ser una excelente mamá, una buena esposa y trabajar en lo que más le apasiona. Esa entrega es la herencia más valiosa, un legado que sus hijas ya adoptaron y han ayudado a crecer bajo tres ejes principales que caracterizan a Casa Flordana: servicio, pasión y calidad.
En este negocio cada integrante aporta sus habilidades. Esther su experiencia y creatividad; Dana Paola su dirección; Saray el control, el orden y la disciplina; y Mariana el liderazgo. Gracias a la suma de sus esfuerzos abrieron un showroom, ubicado en la Plaza Colosio 555, donde los clientes pueden descubrir sus productos como enredaderas cuelgan del techo, órganos y nopales recuerdan al desierto, magníficas magnolias o blancos alcatraces dentro de floreros dorados o grises, anchos y elegantes, delgados y estilizados.
En este mundo lleno de posibles combinaciones, Esther y sus hijas guían a sus clientes en cada paso del proceso. Su atención es personalizada, hasta el último detalle. Acuden a los lugares, revisan los espacios y buscan el jarrón exacto, la planta adecuada, la flor que le dará ese aire relajante. Ya sean hogares, oficinas, industrias, restaurantes u hoteles, entregan un servicio de excelencia en cada proyecto.
“Para nosotros eso es muy importante. Y eso es lo que también nos ha dado mucho gusto, que aquí en Saltillo haya lugares decorados por nosotras y que a la gente le guste mucho ir a esos lugares por la ambientación”, explicó Mariana Belmares.
Su liderazgo femenino se caracteriza por crear con pasión e ir más allá de las ganancias. Les impulsa a atender a sus clientes y materializar sus visiones. “Cuando tú entregas todo con tanto amor, tanta alegría, que te emociona y estás conectada con la energía de Dios, con la bendición de Dios, todo se mueve”, explicó Esther.
Están convencidas de que las mujeres pueden conseguir lo que se proponen, sin olvidarse jamás de sus familias, pues son ellos quienes les impulsan, esforzándose y entregándose por completo.
“Me gustaría que las futuras generaciones sean decididas, no hay límites, los límites solo los tenemos dentro de nosotros mismos. Y yo estoy convencida que, de la mano de Dios, se puede lograr todo. Entonces, tener mucha fe y perseguir los sueños, no dejarse vencer, que nada ni nadie te diga que no puedes lograr algo”, expresó Mariana.
Saltillo está en crecimiento, con cada vez más personas que reflejan y transmiten lo que les apasiona. Casa Flordana es uno de esos grandes proyectos.
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