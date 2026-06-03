Coahuila: capacitan a ganaderos de Zaragoza sobre prevención del gusano barrenador

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    Coahuila: capacitan a ganaderos de Zaragoza sobre prevención del gusano barrenador
    En el evento participaron 65 productores ganaderos de Zaragoza y sus alrededores. CORTESÍA

La capacitación abordó medidas de prevención, detección y atención de esta plaga

ZARAGOZA, COAH.– Con el objetivo de fortalecer las acciones de sanidad animal y proteger el patrimonio ganadero de la región, la Asociación Ganadera Local de Zaragoza llevó a cabo una jornada de capacitación enfocada en la prevención, detección y atención del gusano barrenador del ganado.

La actividad contó con la participación de Ronel Aguilar Meza, supervisor estatal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, quien impartió una plática informativa sobre las medidas que deben adoptar los productores para identificar oportunamente esta plaga y actuar de manera adecuada para evitar afectaciones en los hatos ganaderos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detectan-primer-contagio-humano-de-gusano-barrenador-en-nuevo-leon-FC21108508

Durante la reunión también estuvieron presentes Leoncio López, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Rural, y Alfredo Sánchez, director de Fomento Agropecuario del Municipio de Zaragoza, quienes respaldaron esta iniciativa orientada a fortalecer la actividad pecuaria en la región.

La Asociación Ganadera Local destacó la participación de 65 productores ganaderos, quienes asistieron a la capacitación y refrendaron su compromiso con la sanidad animal y la implementación de prácticas preventivas para proteger la producción pecuaria.

Durante la exposición se enfatizó la importancia de la vigilancia permanente, la detección temprana de posibles casos y la aplicación de las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, acciones fundamentales para evitar la propagación del gusano barrenador y minimizar riesgos para el sector.

Los organizadores agradecieron la disposición de los productores para participar en este tipo de actividades, así como la colaboración de las dependencias involucradas y del personal especializado que compartió información técnica y estrategias de prevención.

Finalmente, se hizo un llamado a los ganaderos de la región a mantenerse atentos a cualquier signo de alerta y reportar oportunamente posibles casos, destacando que el trabajo coordinado entre productores y autoridades es clave para preservar la salud del ganado y fortalecer una ganadería más sana, productiva y competitiva.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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