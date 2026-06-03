Saltillo se prepara para días de lluvia; monitorean zonas de riesgo por inundaciones

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, entre este miércoles por la tarde-noche y jueves existe hasta un 63 por ciento de probabilidad de precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas para Saltillo durante los próximos días, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, emitió un llamado urgente a la población para extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Para el jueves se espera una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 16, con una probabilidad de lluvia del 74 por ciento, mientras que el viernes se pronostica cielo nublado por la mañana y sol por la tarde, con temperaturas de entre 17 y 26 grados.

El sábado persistirán las condiciones parcialmente nubladas con máxima de 28 grados y disminuyen las posibilidades de lluvia.

MONITOREO CONSTANTE EN LA CIUDAD

Ante este panorama, la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene monitoreo permanente en distintos sectores de la ciudad, principalmente en vialidades, arroyos y puntos considerados de riesgo por acumulación de agua durante las precipitaciones.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que las corporaciones municipales permanecen en coordinación con dependencias de seguridad y atención de emergencias para responder de manera inmediata en caso de incidentes derivados de las lluvias.

TOMA PRECAUCIONES

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentra asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar resguardarse bajo árboles, postes, anuncios espectaculares o estructuras inestables, además de conducir con extrema precaución y reducir la velocidad sobre pavimento mojado para evitar accidentes.

Protección Civil también exhortó a la población a no intentar cruzar corrientes de agua, arroyos o vialidades inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo de ser arrastrados por las crecientes repentinas o perder el control de las unidades.

Asimismo, se recomendó mantener limpias las alcantarillas cercanas a viviendas y negocios, evitar sacar basura durante las lluvias para prevenir taponamientos y preparar documentos importantes, lámparas y teléfonos celulares con suficiente batería ante posibles cortes de energía eléctrica.