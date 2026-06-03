Enciende alerta Estados Unidos por caso de gusano barrenador en Coahuila, a menos de 40 kms de la frontera

El hallazgo fue confirmado por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien calificó la situación como una amenaza seria para la industria pecuaria estadounidense, particularmente ante la cercanía del caso con territorio norteamericano.

La detección de un caso de gusano barrenador en una cabra localizada en Coahuila , a menos de 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, encendió las alertas sanitarias en ambos lados de la línea divisoria y reavivó la preocupación por el avance de una de las plagas más destructivas para la ganadería.

La presencia de esta mosca parasitaria representa un riesgo significativo debido a que sus larvas se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente. Una vez depositados los huevos en heridas abiertas, los gusanos invaden la carne del hospedador, provocando lesiones severas que pueden derivar en la muerte del animal si no recibe tratamiento oportuno.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, este es el caso confirmado más próximo a la frontera durante el actual brote que se ha desplazado gradualmente hacia el norte a través de México en los últimos meses.

La preocupación aumentó luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportara días antes otro caso en una oveja joven localizada a menos de 50 kilómetros de la frontera, evidencia que confirma la expansión de la plaga en regiones cada vez más cercanas al vecino país.

Especialistas advierten que una eventual propagación podría generar severas consecuencias económicas para el sector pecuario. Tan solo en Texas, las estimaciones apuntan a pérdidas potenciales superiores a los mil 800 millones de dólares, además de afectar las cadenas de suministro de carne y elevar los precios al consumidor debido a una posible reducción en la disponibilidad de ganado.

La industria ganadera estadounidense ha seguido con atención el avance del gusano barrenador desde su reaparición en distintas regiones de México, debido a que la plaga fue erradicada décadas atrás en Estados Unidos mediante extensos programas de control biológico y vigilancia sanitaria.

Ante este nuevo escenario, autoridades agropecuarias mantienen un monitoreo permanente y refuerzan las medidas de prevención para evitar que el insecto continúe extendiéndose hacia zonas de alta producción pecuaria, donde el impacto sanitario y económico podría alcanzar dimensiones considerables.

En Coahuila hay 22 casos confirmados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).