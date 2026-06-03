‘¡Ponte la verde!’ Colegios de Saltillo alistan actividades por el Mundial; Sedu analiza ‘plan’ en escuelas públicas

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    ‘¡Ponte la verde!’ Colegios de Saltillo alistan actividades por el Mundial; Sedu analiza ‘plan’ en escuelas públicas
    Emanuel Garza Fishburn señaló que cada comunidad educativa tendrá flexibilidad para decidir cómo incorporar los partidos del Mundial 2026 a sus actividades escolares. ARCHIVO

A una semana del arranque de la Copa Mundial de Futbol de 2026, algunos colegios particulares de Saltillo comenzaron a organizar actividades especiales para que los estudiantes puedan seguir el partido inaugural en el que la Selección Mexicana participará el próximo 11 de junio a las 13:00 horas.

A través de comunicados enviados a madres y padres de familia, diversas instituciones anunciaron medidas como permitir que los alumnos sustituyan el uniforme por la camiseta de la Selección Mexicana, la transmisión en vivo del encuentro dentro de las instalaciones escolares, la posibilidad de llevar botanas y opciones de salida anticipada para quienes deseen ver el encuentro fuera del plantel.

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Además, algunos colegios informaron que las faltas de quienes decidan no asistir a clases ese día serán justificadas, mientras que los estudiantes que permanezcan en la escuela podrán ver el partido sin cambios en el horario habitual de salida.

En cuanto a las escuelas públicas de educación básica, aún no se ha definido si habrá ajustes en los horarios escolares durante los partidos de la Selección Mexicana.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, señaló en una reciente entrevista que cualquier decisión deberá tomarse en consenso con docentes, madres y padres de familia, considerando tanto las actividades académicas como el interés que genera el evento deportivo.

La Secretaría de Educación de Coahuila indicó que hasta el momento no existe una determinación oficial sobre modificaciones de horario y adelantó que las indicaciones formales podrían darse a conocer a inicios de la próxima semana.

Respecto a la posibilidad de que los alumnos vean los encuentros mundialistas dentro de las escuelas, el titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, indicó que se dará flexibilidad a cada comunidad educativa para decidir la manera de incorporar el evento a sus actividades.

“Confiando en la capacidad de cada comunidad educativa para vincular esta actividad con el trayecto formativo, se va a dar la facilidad”, expresó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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