‘¡Ponte la verde!’ Colegios de Saltillo alistan actividades por el Mundial; Sedu analiza ‘plan’ en escuelas públicas

A través de comunicados enviados a madres y padres de familia, diversas instituciones anunciaron medidas como permitir que los alumnos sustituyan el uniforme por la camiseta de la Selección Mexicana, la transmisión en vivo del encuentro dentro de las instalaciones escolares, la posibilidad de llevar botanas y opciones de salida anticipada para quienes deseen ver el encuentro fuera del plantel.

A una semana del arranque de la Copa Mundial de Futbol de 2026, algunos colegios particulares de Saltillo comenzaron a organizar actividades especiales para que los estudiantes puedan seguir el partido inaugural en el que la Selección Mexicana participará el próximo 11 de junio a las 13:00 horas.

Además, algunos colegios informaron que las faltas de quienes decidan no asistir a clases ese día serán justificadas, mientras que los estudiantes que permanezcan en la escuela podrán ver el partido sin cambios en el horario habitual de salida.

En cuanto a las escuelas públicas de educación básica, aún no se ha definido si habrá ajustes en los horarios escolares durante los partidos de la Selección Mexicana.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, señaló en una reciente entrevista que cualquier decisión deberá tomarse en consenso con docentes, madres y padres de familia, considerando tanto las actividades académicas como el interés que genera el evento deportivo.

La Secretaría de Educación de Coahuila indicó que hasta el momento no existe una determinación oficial sobre modificaciones de horario y adelantó que las indicaciones formales podrían darse a conocer a inicios de la próxima semana.

Respecto a la posibilidad de que los alumnos vean los encuentros mundialistas dentro de las escuelas, el titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, indicó que se dará flexibilidad a cada comunidad educativa para decidir la manera de incorporar el evento a sus actividades.

“Confiando en la capacidad de cada comunidad educativa para vincular esta actividad con el trayecto formativo, se va a dar la facilidad”, expresó.