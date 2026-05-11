Causa destrozos en casa de su madre y termina detenido en Saltillo

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    Causa destrozos en casa de su madre y termina detenido en Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras el reporte realizado al sistema de emergencias 911 por familiares del hombre involucrado en el incidente. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos del sector señalaron que el hombre presuntamente ya había protagonizado otros incidentes en la colonia y que frecuentemente es observado consumiendo sustancias tóxicas

Un hombre de 40 años, identificado como Fernando, resultó lesionado la mañana de este lunes tras golpear con el puño una ventana en el domicilio de su madre, ubicado sobre la calle Olga Moreno, en la colonia Ignacio Zaragoza, en Saltillo.

Conforme a las autoridades, el hombre llegó a la vivienda y, al no recibir respuesta, decidió romper el cristal para hacerse notar. Tras el golpe, sufrió heridas de consideración en una de sus extremidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-en-el-hospital-tras-ser-atropellado-presuntamente-de-forma-intencional-en-ramos-arizpe-BG20622553
$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado tras sufrir heridas en una de sus extremidades al romper el cristal de una vivienda ubicada sobre la calle Olga Moreno.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado tras sufrir heridas en una de sus extremidades al romper el cristal de una vivienda ubicada sobre la calle Olga Moreno. ULISES MARTÍNEZ

Luego de observar lo ocurrido, la madre de Fernando solicitó apoyo al sistema de emergencias 911, arribando al lugar elementos de la Policía Municipal de Saltillo y paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el sitio y realizaron las curaciones necesarias para controlar las lesiones provocadas por el cristal roto.

$!Tras recibir atención médica y descartarse lesiones de gravedad, el hombre fue trasladado a las celdas municipales por elementos preventivos que tomaron conocimiento de los hechos.
Tras recibir atención médica y descartarse lesiones de gravedad, el hombre fue trasladado a las celdas municipales por elementos preventivos que tomaron conocimiento de los hechos. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, al determinar que no presentaba heridas graves, el hombre fue detenido por los oficiales y trasladado a las celdas municipales. Vecinos del sector señalaron que no es la primera ocasión en que presuntamente provoca daños en la zona y mencionaron que con frecuencia es observado consumiendo sustancias tóxicas.

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