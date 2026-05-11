Causa destrozos en casa de su madre y termina detenido en Saltillo

Un hombre de 40 años, identificado como Fernando, resultó lesionado la mañana de este lunes tras golpear con el puño una ventana en el domicilio de su madre, ubicado sobre la calle Olga Moreno, en la colonia Ignacio Zaragoza, en Saltillo.

Conforme a las autoridades, el hombre llegó a la vivienda y, al no recibir respuesta, decidió romper el cristal para hacerse notar. Tras el golpe, sufrió heridas de consideración en una de sus extremidades.