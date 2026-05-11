Muere en el hospital tras ser atropellado presuntamente de forma intencional en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Muere en el hospital tras ser atropellado presuntamente de forma intencional en Ramos Arizpe
    Familiares señalaron que el incidente ocurrió luego de una confrontación con el conductor de una pipa, quien presuntamente regresó al lugar y atropelló al hombre antes de darse a la fuga. CORTESÍA

De acuerdo con familiares, el conflicto comenzó luego de que una pipa circulara a exceso de velocidad, lo que derivó en una discusión verbal y posteriormente en una confrontación física

Un hombre murió la madrugada de este lunes luego de haber sido atropellado presuntamente de manera intencional en la colonia Santa Fe, en el municipio de Ramos Arizpe.

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos en el nosocomio, tras recibir el reporte del fallecimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductora-no-respeta-el-rojo-y-causa-accidente-en-periferico-lea-de-saltillo-HF20619349
$!Paramédicos brindaron atención de emergencia al hombre lesionado y lo trasladaron de inmediato a un hospital de Saltillo, donde ingresó con graves lesiones internas derivadas del atropello ocurrido en la colonia Santa Fe.
Paramédicos brindaron atención de emergencia al hombre lesionado y lo trasladaron de inmediato a un hospital de Saltillo, donde ingresó con graves lesiones internas derivadas del atropello ocurrido en la colonia Santa Fe. CORTESÍA

La víctima fue identificada como José Mariano ¨N¨, de 35 años, con domicilio en la calle San Jorge, de la misma colonia donde ocurrió el incidente. De acuerdo con las autoridades, el hombre fue trasladado inicialmente desde Ramos Arizpe al Hospital General de Zona, ubicado en el Centro Metropolitano de Saltillo.

Personal médico informó que el lesionado ingresó al nosocomio cerca de las 03:40 horas con probable fractura de pelvis, trauma abdominal y sangrado interno.

Se informó que el paciente sufrió un paro respiratorio a las 05:40 horas y, pese a las maniobras de reanimación, fue declarado sin vida minutos después, a las 05:52 horas.

$!Durante el incidente, un automóvil estacionado en el sector también presentó daños materiales presuntamente ocasionados por la unidad involucrada, mientras autoridades realizaban las primeras investigaciones en el lugar.
Durante el incidente, un automóvil estacionado en el sector también presentó daños materiales presuntamente ocasionados por la unidad involucrada, mientras autoridades realizaban las primeras investigaciones en el lugar. CORTESÍA

Según la declaración de su esposa, Anakaren ¨N¨, los hechos ocurrieron la noche del 10 de mayo mientras celebraban el Día de las Madres en su domicilio. La mujer indicó que el conductor de una pipa pasó por el lugar a exceso de velocidad, lo que originó una confrontación verbal y posteriormente física.

La pareja señaló que, después del altercado, el conductor se retiró del sitio, pero regresó minutos más tarde presuntamente para provocarlos nuevamente. José Mariano ¨N¨ intentó encararlo y, presuntamente, el operador de la unidad le aventó el camión y lo atropelló antes de huir del lugar.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para identificar al conductor involucrado.

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