$!Causan lluvias apagones, inundaciones y tráfico al norte y oriente de Saltillo

Las lluvias presentadas este viernes causaron estragos en Saltillo como apagones de luz, inundaciones y tráfico pesado, particularmente al norte y al oriente de la ciudad. Cerca de las 16:00 horas, en la colonia El Toreo se reportó a este medio un corte de luz, mientras que personal de la CFE aseguró que se atendieron varios sectores a través de las cuadrillas.

Por su parte, recorridos realizados por VANGUARDIA evidenciaron inundaciones en vialidades como los bulevares Luis Donaldo Colosio y Fundadores, en la lateral de acceso a la colonia Loma Linda.





Fue por estas inundaciones que el tránsito de oriente a poniente se vio detenido, pues de acuerdo a reportes ciudadanos el nivel del agua fue tan alto que los automovilistas decidieron dejar de circular por la vía. Asimismo se observaron vehículos de carga pesada detenidos sobre la lateral ante el incremento en la acumulación de agua. En el caso del bulevar Colosio, el conductor de un vehículo tipo sedán color arena quedó atascado en uno de los camellones luego de intentar cruzarlo para evitar el nivel del agua.

BRINDA MUNICIPIO ATENCIÓN Por su parte, el Gobierno Municipal de Saltillo informó cerca de las 19:30 horas que se descartan personas lesionadas, además de activar protocolo por lluvias a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“La corporación informó que se han brindado más de 30 apoyos a automovilistas, familias y personas que quedaron varadas o tuvieron complicaciones debido a los escurrimientos pluviales”, expuso.

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También detalló que hasta esa hora se mantienen tres cierres viales sobre el bulevar Fundadores: uno a la altura de la colonia Mirasierra, otro a la altura de la colonia Loma Linda y uno más de oriente a poniente a la altura del bulevar Centenario.

Agregó que en el operativo participan las distintas direcciones y agrupamientos especializados, como la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste, el Centro de Control y Comando, la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, el Agrupamiento Violeta y la Subdirección de Tránsito, entre otros. “El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es mantenerse al pendiente y continuar con el monitoreo en las distintas áreas de la ciudad”, concluyó.

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