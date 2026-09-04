Causan lluvias apagones, inundaciones y tráfico al norte y oriente de Saltillo

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    Causan lluvias apagones, inundaciones y tráfico al norte y oriente de Saltillo
    Entre las principales afectaciones se reportaron apagones, inundaciones y tráfico pesado. VANGUARDIA

El tránsito vehicular se detuvo en el bulevar Fundadores, particularmente en las entradas a las colonias Loma Linda y Mirasierra y el bulevar Centenario debido a la acumulación de agua

Las lluvias presentadas este viernes causaron estragos en Saltillo como apagones de luz, inundaciones y tráfico pesado, particularmente al norte y al oriente de la ciudad.

Cerca de las 16:00 horas, en la colonia El Toreo se reportó a este medio un corte de luz, mientras que personal de la CFE aseguró que se atendieron varios sectores a través de las cuadrillas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alertan-por-lluvias-vespertinas-y-piden-autoridades-extremar-precauciones-en-saltillo-MF23158004

Por su parte, recorridos realizados por VANGUARDIA evidenciaron inundaciones en vialidades como los bulevares Luis Donaldo Colosio y Fundadores, en la lateral de acceso a la colonia Loma Linda.

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    Se registraron inundaciones en vialidades como los bulevares como PedroFigueroa. FRANCISCO MUÑIZ
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    Las lluvias afectaron la circulación. FRANCISCO MUÑIZ

Fue por estas inundaciones que el tránsito de oriente a poniente se vio detenido, pues de acuerdo a reportes ciudadanos el nivel del agua fue tan alto que los automovilistas decidieron dejar de circular por la vía.

Asimismo se observaron vehículos de carga pesada detenidos sobre la lateral ante el incremento en la acumulación de agua.

En el caso del bulevar Colosio, el conductor de un vehículo tipo sedán color arena quedó atascado en uno de los camellones luego de intentar cruzarlo para evitar el nivel del agua.

BRINDA MUNICIPIO ATENCIÓN

Por su parte, el Gobierno Municipal de Saltillo informó cerca de las 19:30 horas que se descartan personas lesionadas, además de activar protocolo por lluvias a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“La corporación informó que se han brindado más de 30 apoyos a automovilistas, familias y personas que quedaron varadas o tuvieron complicaciones debido a los escurrimientos pluviales”, expuso.

$!Causan lluvias apagones, inundaciones y tráfico al norte y oriente de Saltillo

También detalló que hasta esa hora se mantienen tres cierres viales sobre el bulevar Fundadores: uno a la altura de la colonia Mirasierra, otro a la altura de la colonia Loma Linda y uno más de oriente a poniente a la altura del bulevar Centenario.

$!La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó más de 30 apoyos a automovilistas, familias y personas varadas.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó más de 30 apoyos a automovilistas, familias y personas varadas. CORTESÍA

Agregó que en el operativo participan las distintas direcciones y agrupamientos especializados, como la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste, el Centro de Control y Comando, la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, el Agrupamiento Violeta y la Subdirección de Tránsito, entre otros.

“El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es mantenerse al pendiente y continuar con el monitoreo en las distintas áreas de la ciudad”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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