Alertan por lluvias vespertinas y piden autoridades extremar precauciones en Saltillo

El pronóstico contempla un 56% de probabilidad de precipitaciones a partir de las 16:00 horas, por lo que la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas para identificar cualquier cambio que pudiera representar un riesgo para la población.

La posibilidad de lluvias durante la tarde de este domingo mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil en Saltillo, ante el riesgo de escurrimientos, acumulaciones de agua y condiciones complicadas para la circulación.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó a los habitantes evitar zonas donde puedan generarse corrientes de agua, especialmente arroyos, vados y sectores susceptibles a registrar escurrimientos o acumulaciones importantes.

La principal advertencia está dirigida a quienes tengan que desplazarse durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. En caso de precipitaciones, se recomienda reducir la velocidad, conservar una mayor distancia entre vehículos y conducir con especial cuidado, debido a que el pavimento mojado puede disminuir la adherencia y visibilidad.

También se pidió evitar permanecer debajo de árboles, anuncios espectaculares, estructuras metálicas o cualquier elemento que pudiera representar un peligro ante rachas de viento o condiciones adversas.

Las autoridades señalaron que las lluvias pueden presentarse de manera variable y concentrarse en determinados sectores de la ciudad, por lo que exhortaron a la población a no confiarse y tomar medidas preventivas, particularmente quienes viven o transitan cerca de cauces naturales y zonas bajas.