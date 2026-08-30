Alertan por lluvias vespertinas y piden autoridades extremar precauciones en Saltillo

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    Alertan por lluvias vespertinas y piden autoridades extremar precauciones en Saltillo
    Protección Civil mantiene vigilancia ante el pronóstico de lluvias para la tarde de este domingo en Saltillo. ARCHIVO

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta ante posibles escurrimientos y condiciones de riesgo en la capital del estado

La posibilidad de lluvias durante la tarde de este domingo mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil en Saltillo, ante el riesgo de escurrimientos, acumulaciones de agua y condiciones complicadas para la circulación.

El pronóstico contempla un 56% de probabilidad de precipitaciones a partir de las 16:00 horas, por lo que la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas para identificar cualquier cambio que pudiera representar un riesgo para la población.

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Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó a los habitantes evitar zonas donde puedan generarse corrientes de agua, especialmente arroyos, vados y sectores susceptibles a registrar escurrimientos o acumulaciones importantes.

La principal advertencia está dirigida a quienes tengan que desplazarse durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. En caso de precipitaciones, se recomienda reducir la velocidad, conservar una mayor distancia entre vehículos y conducir con especial cuidado, debido a que el pavimento mojado puede disminuir la adherencia y visibilidad.

También se pidió evitar permanecer debajo de árboles, anuncios espectaculares, estructuras metálicas o cualquier elemento que pudiera representar un peligro ante rachas de viento o condiciones adversas.

Las autoridades señalaron que las lluvias pueden presentarse de manera variable y concentrarse en determinados sectores de la ciudad, por lo que exhortaron a la población a no confiarse y tomar medidas preventivas, particularmente quienes viven o transitan cerca de cauces naturales y zonas bajas.

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Protección Civil mantiene atención ante posibles reportes derivados de las condiciones meteorológicas y recordó que cualquier emergencia puede ser comunicada al sistema 911. La recomendación general es mantenerse atentos a la evolución del clima y evitar desplazamientos innecesarios durante una eventual tormenta.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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