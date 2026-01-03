Celebra Instituto Tecnológico de Saltillo 75 años de formar ingenieros

Saltillo
/ 3 enero 2026
    Celebra Instituto Tecnológico de Saltillo 75 años de formar ingenieros
    Autoridades, docentes, egresados y estudiantes participaron en la ceremonia por el 75 aniversario del Tec Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La institución conmemoró su aniversario de diamante con una ceremonia solemne que reunió a su comunidad y destacó su aportación a la educación y al desarrollo del País

El Instituto Tecnológico de Saltillo celebró su 75 aniversario con una ceremonia que reunió a egresados, docentes, estudiantes, jubilados y autoridades, para conmemorar su trayectoria como una de las instituciones formadoras de ingenieros más relevantes del norte del país.

A lo largo de estos 75 años, del “Tec Saltillo” han egresado más de 28 mil ingenieras e ingenieros que hoy forman parte activa de la fuerza laboral en Coahuila y en distintas regiones de México.

Como homenaje a sus orígenes, en el frontispicio del edificio principal se colocaron 322 sillas, el mismo número de estudiantes con el que la institución inició clases el 3 de enero de 1951, en un acto simbólico que recordó a la primera generación que dio vida al proyecto educativo.

En el frontispicio del edificio principal se colocaron 322 sillas, en homenaje a la primera generación del instituto. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

En representación del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, Antonio Andrés Pérez Méndez, director jurídico del TecNM, señaló que la institución forma parte de la transformación que vive el país y de los programas que impulsa el actual gobierno federal.

Durante su mensaje destacó la importancia de la comunidad estudiantil y subrayó que el diálogo constante entre estudiantes, autoridades y representación sindical es fundamental para la vida institucional.

El izamiento de la bandera guinda y blanca marcó el cierre de la celebración por los 75 años del Tec Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Por su parte, la directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez Ruiz, ofreció un mensaje en el que resaltó el significado histórico y social de la institución, no sólo como un espacio físico, sino como una comunidad que forma con valores, responsabilidad y visión de futuro.

“Hoy honramos a cada una de las personas y la historia que se ha escrito con esfuerzo y vocación y con carácter. Son 75 años que no se cumplen solamente, sino también que se han construido”, expresó, al reconocer a docentes, trabajadores y estudiantes que han sostenido a la institución incluso en los momentos más complejos.

El acto conmemorativo reunió a la comunidad académica activa y jubilada de la institución. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Actualmente, el Tec Saltillo ofrece las ingenierías Industrial, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Mecatrónica, Materiales, Gestión Empresarial y Sistemas Computacionales. En la modalidad a distancia se imparten Sistemas, Industrial y Gestión, con una matrícula total de 7 mil 326 estudiantes para el semestre agosto-diciembre de 2025, incluyendo posgrado. Según la directora, actualmente el 60% del los alumnos que salen del Tecnológico están ocupando un puesto en las empresas del estado.

La ceremonia concluyó con el izamiento de la bandera del Instituto Tecnológico de Saltillo en el asta principal, con los colores guinda y blanco, acompañada de pirotecnia. Posteriormente, los asistentes se reunieron en las escalinatas del emblemático edificio para la fotografía oficial que marcó el cierre de la celebración por los 75 años de historia del Tec Saltillo.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

