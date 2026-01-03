Celebra Instituto Tecnológico de Saltillo 75 años de formar ingenieros

El Instituto Tecnológico de Saltillo celebró su 75 aniversario con una ceremonia que reunió a egresados, docentes, estudiantes, jubilados y autoridades, para conmemorar su trayectoria como una de las instituciones formadoras de ingenieros más relevantes del norte del país. A lo largo de estos 75 años, del “Tec Saltillo” han egresado más de 28 mil ingenieras e ingenieros que hoy forman parte activa de la fuerza laboral en Coahuila y en distintas regiones de México. TE PUEDE INTERESAR: Lo que no te contaron del Instituto Tecnológico de Saltillo: historia y datos poco conocidos Como homenaje a sus orígenes, en el frontispicio del edificio principal se colocaron 322 sillas, el mismo número de estudiantes con el que la institución inició clases el 3 de enero de 1951, en un acto simbólico que recordó a la primera generación que dio vida al proyecto educativo.

En representación del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, Antonio Andrés Pérez Méndez, director jurídico del TecNM, señaló que la institución forma parte de la transformación que vive el país y de los programas que impulsa el actual gobierno federal. Durante su mensaje destacó la importancia de la comunidad estudiantil y subrayó que el diálogo constante entre estudiantes, autoridades y representación sindical es fundamental para la vida institucional.

Por su parte, la directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez Ruiz, ofreció un mensaje en el que resaltó el significado histórico y social de la institución, no sólo como un espacio físico, sino como una comunidad que forma con valores, responsabilidad y visión de futuro.

“Hoy honramos a cada una de las personas y la historia que se ha escrito con esfuerzo y vocación y con carácter. Son 75 años que no se cumplen solamente, sino también que se han construido”, expresó, al reconocer a docentes, trabajadores y estudiantes que han sostenido a la institución incluso en los momentos más complejos.