POLITICÓN: De China a Ramos Arizpe, GM traslada producción de Chevrolet Aveo y Groove; un éxito del ‘Plan México’

I. LOGRO El clúster automotriz del Sureste de Coahuila sigue consolidándose, ahora con el anuncio de General Motors en el sentido de que, a partir de 2027, el ensamble de sus modelos Chevrolet Aveo y Chevrolet Groove se trasladará de China al complejo de la empresa en Ramos Arizpe. El anuncio, realizado por Francisco Garza, CEO de General Motors en México, debe inscribirse como uno de los primeros resultados relevantes del “Plan México” que ha impulsado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene como propósito fortalecer el empleo y la planta productiva nacionales. II. PRICELESS Por cierto que, de forma involuntaria seguramente, la armadora recibió, durante el evento en que se anunció el proyecto, un empujón publicitario de esos que no tienen precio, pues la mandataria reconoció en público que su auto favorito, desde sus tiempos como profesora universitaria, es justamente el Aveo. Habrá que estar atentos a las próximas cifras de ventas para ver qué tanto repercute el comentario de la Presidenta en las ventas del referido modelo.

III. UNA MÁS Una nueva encuesta –esta de la empresa Electoralia– circula desde ayer en redes, confirmando lo que todo mundo anticipa: el carro completo del PRI en la jornada electoral del primer domingo de junio próximo. Más allá del dato grueso, algunos números del estudio llaman la atención, entre ellos que ningún partido o coalición llegue siquiera al 40 por ciento de intención de voto y que el distrito en el cual se anticipa la distancia más amplia entre contendientes sea el 6, con cabecera en Múzquiz, donde el priista Héctor Miguel García Falcón, “El Gachupín”, le sacaría 21 puntos de ventaja al petista Antonio Flores Guerra. IV. OPTIMISMO También destaca el hecho de que, según dicho sondeo, el PAN pudiera obtener más de cinco puntos porcentuales en la votación global, aunque ello sólo sería posible si, como señala esta encuesta, las candidaturas de los distritos 4, 7, 9 y 10 alcanzaran votaciones por encima de los 10 puntos porcentuales. Siempre hay que tener en cuenta, desde luego, que no estamos ante un pronóstico, sino ante una foto. Pero sin duda al panismo comarcano le han de entusiasmar tales números.

V. PLEITO DE PATIO Los candidatos Mitchel Márquez, de Movimiento Ciudadano, y Limbar Montemayor, mejor conocido como “Limbar Valdez”, terminaron protagonizando uno de los episodios más vergonzosos de lo que va del proceso electoral. Todo comenzó cuando Mitchel calificó a Limbar como oportunista durante una entrevista en un medio local, pero la respuesta escaló rápidamente a un nivel bastante lamentable. Y es que Limbar publicó un video en redes sociales en el cual recurrió a insultos, groserías y acusaciones personales contra su contrincante. Nos dicen que el episodio terminó exhibiendo campañas vacías, centradas en el espectáculo y la vulgaridad y no en propuestas reales. VI. ESTRATEGIA FALLIDA Después del video, Limbar Montemayor retó públicamente a Mitchel Márquez a realizarse un antidoping, insistiendo en acusaciones y descalificaciones personales. Nos comentan que este episodio difícilmente habrá gustado a quienes diseñaron la estrategia electoral en el búnker tricolor, pues la lógica era dividir votos sin confrontarse entre ellos y concentrar ataques hacia Morena. Al final, ambos terminaron desviando la atención hacia pleitos personales que poco aportan al debate público, pero sí los retratan completos.

VII. LA QUEJA CRECIÓ Nos dicen que el video grabado por un candidato al Congreso local en instalaciones del Ateneo Fuente terminó generando mucho más ruido del que originalmente esperaban. Y es que la conversación pública alrededor del uso de espacios de la Universidad Autónoma de Coahuila para contenido electoral derivó ya en una queja formal presentada por Morena. Lo interesante, comentan quienes conocen los detalles al interior de la UAdeC, es que la decisión no habría pasado realmente por las autoridades del edificio de González Lobo, sino directamente por la dirección del plantel, es decir, por Nayely Janneth Mery González, directora de la histórica preparatoria. VIII. EXPLICACIONES Nos comentan que ahora Mery González probablemente tendrá que explicar, dentro del procedimiento de queja, cómo fue que se permitió la grabación del video en instalaciones universitarias. Y es que, en el mejor de los casos, dicen, pudo tratarse de una omisión o de una decisión tomada sin dimensionar el impacto político y electoral del tema. El problema es que la UAdeC, al ser una institución pública y autónoma, está obligada a mantener neutralidad frente a partidos y candidaturas, particularmente en medio de un proceso electoral. IX. NO SE PUDO Ayer se conoció una primera propuesta de calendario para el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión destinada a aprobar la reforma electoral relacionada con la elección judicial. Y, como lo adelantamos en este espacio, ésta no incluye la discusión de la reforma en materia de seguros de gastos médicos mayores que impulsa el saltillense Jericó Abramo Masso desde hace más de un año. Aún no está dicha la última palabra, desde luego, y la propuesta podría ser incluida en la agenda de trabajo en el último minuto, pero lo que nos dicen es que no parece haber interés alguno en que ello ocurra. Por algo será...