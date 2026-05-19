Saraperos sorprende a Sultanes y revive en el Clásico del Norte

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    Saraperos sorprende a Sultanes y revive en el Clásico del Norte
    Thairo Estrada conectó cuadrangular y produjo carreras clave en el triunfo de Saraperos. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Con cuadrangulares de Chris Carter, Thairo Estrada y Óscar Campos, además de una sólida actuación del abridor Erich Uelmen y el rescate de Jesús Cruz, la Nave Verde consiguió una victoria importante

Los Saraperos de Saltillo encontraron una noche de respiro en el arranque del Clásico del Norte al imponerse 5-2 sobre los Sultanes de Monterrey en el primero de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero, resultado que además marcó una reacción ofensiva importante para la Nave Verde ante uno de los equipos más fuertes de la Zona Norte.

El triunfo saltillense se construyó con bateo oportuno, un sólido trabajo del abridor Erich Uelmen y un relevo que logró contener a la ofensiva regiomontana en los momentos clave. El cerrador Jesús Cruz fue el encargado de bajar la cortina en la novena entrada para asegurar la victoria local.

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Saraperos abrió el marcador en la segunda entrada gracias al noveno cuadrangular de la temporada de Chris Carter, quien castigó un lanzamiento de Stephen Tarpley con un batazo por el jardín central para colocar el 1-0 y encender a la afición en el Madero.

$!Saraperos tomó ventaja en el Clásico del Norte ante Sultanes de Monterrey.
Saraperos tomó ventaja en el Clásico del Norte ante Sultanes de Monterrey. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Monterrey amenazó desde temprano y logró empatar en el cuarto episodio. Wilson García produjo la carrera del empate y posteriormente un lanzamiento descontrolado de Uelmen permitió que Sultanes tomara ventaja momentánea de 2-1.

Sin embargo, la reacción saltillense llegó de inmediato en la quinta baja. Thairo Estrada conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho para devolverle la ventaja a la Nave Verde. Más tarde, Christian Villanueva impulsó otra carrera con sencillo al izquierdo para ampliar la diferencia a 3-2.

El pitcheo de Saraperos comenzó a tomar protagonismo conforme avanzaron los innings. Uelmen trabajó durante cinco entradas y dos tercios, permitiendo pocas libertades a una ofensiva que llegaba entre las más productivas del circuito. Después aparecieron Daniel Juárez, Enderson Franco, Alex Claudio y Luis Frías para mantener el control del encuentro.

$!Erich Uelmen trabajó más de cinco entradas para guiar la victoria de la Nave Verde.
Erich Uelmen trabajó más de cinco entradas para guiar la victoria de la Nave Verde. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

La ofensiva local volvió a responder en la octava entrada. Óscar Campos abrió el episodio previo con su cuarto jonrón de la campaña y posteriormente Cole Roederer y Drew Stankiewicz se embasaron para preparar el terreno a Estrada, quien conectó sencillo productor de dos carreras para colocar el definitivo 5-2.

Sultanes todavía intentó reaccionar en la novena entrada al llenar parcialmente las bases frente a Luis Frías, pero Saraperos recurrió a Jesús Cruz para apagar el incendio. El relevista retiró a Víctor Mendoza y Javier Salazar por la vía del ponche y después dominó a Raimel Tapia con rodado a segunda para sellar el triunfo.

La victoria representó un impulso importante para Saraperos, que llegó a la serie golpeado tras perder en Tijuana y enfrentando a uno de los favoritos de la Zona Norte. Además, el equipo mostró señales positivas tanto en el pitcheo como en la producción ofensiva, un aspecto que había sido inconsistente durante las primeras semanas de la temporada.

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Saraperos tomó ventaja en el Clásico del Norte ante Sultanes de Monterrey. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Con este resultado, la Nave Verde tomó ventaja en el Clásico del Norte y encontró un triunfo que podría significar un punto de confianza en medio de un complicado inicio de campaña.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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