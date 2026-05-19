Visita Putin China, para reafirmar la lazos de Rusia con ese país, mientras Xi Jinping busca relaciones estables con EU

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    Visita Putin China, para reafirmar la lazos de Rusia con ese país, mientras Xi Jinping busca relaciones estables con EU
    El presidente ruso, Vladímir Putin, a la izquierda, y el presidente chino, Xi Jinping, se saludan en Tianjin, China, el 31 de agosto de 2025. AP/Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin

China es un socio comercial clave para Rusia, especialmente después de la invasión rusa a gran escala a Ucrania en 2022

BEIJING- El presidente ruso, Vladímir Putin, viajará a China para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, menos de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyera su propio viaje a Beijing.

Putin tiene previsto estar en China el martes y el miércoles, en una visita que seguramente será seguida de cerca mientras Beijing busca mantener relaciones estables con Estados Unidos y, al mismo tiempo, preservar fuertes vínculos con Rusia.

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El Kremlin ha indicado que Putin y Xi planean hablar sobre la cooperación económica entre ambos países, pero también sobre “cuestiones internacionales y regionales clave”. La visita coincide con el 25to aniversario del Tratado de Amistad sino-ruso firmado en 2001.

China es un socio comercial clave para Rusia, especialmente después de la invasión rusa a gran escala a Ucrania en 2022. Beijing ha dicho que es neutral en el conflicto mientras mantiene sus vínculos comerciales con el Kremlin pese a las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos y Europa.

Putin dijo en un mensaje de video difundido antes de su visita que los lazos bilaterales están en “un nivel verdaderamente sin precedentes” y que la relación desempeña un papel importante a nivel global, informó el martes la agencia oficial china Xinhua.

No hay “ninguna conexión” entre la visita de Trump a China y la de Putin, dijo a los periodistas el lunes el asesor presidencial Yuri Ushakov, al señalar que el viaje del líder ruso se acordó con antelación, varios días después de que Putin y Xi hablaran por videoconferencia el 4 de febrero.

“La visita de Trump trató de estabilizar la relación bilateral más importante del mundo; la visita de Putin trata de tranquilizar a un socio estratégico de larga data”, según Wang Zichen, subsecretario general del Centro para China & Globalización, un centro de estudios con sede en Beijing. “Para China, estas dos vías no son mutuamente excluyentes”.

Putin y Xi se llaman “amigo”

Putin visitó China por última vez en septiembre de 2025 para asistir a la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, presenciar un desfile militar en honor del 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y mantener conversaciones con Xi.

$!Un plato con la imagen del presidente ruso Vladimir Putin (derecha) y el presidente chino Xi Jinping (izquierda) se exhibe en una tienda en Pekín, China.
Un plato con la imagen del presidente ruso Vladimir Putin (derecha) y el presidente chino Xi Jinping (izquierda) se exhibe en una tienda en Pekín, China. EEFE/EPA/Jessica Lee

En ese momento, Xi llamó a su homólogo “un viejo amigo”, mientras que Putin se dirigió a Xi como “querido amigo”. En China, “viejo amigo” es un término diplomático muy inusual que el gobierno y el partido utilizan para describir a personas extranjeras favorecidas.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, visitó Beijing en abril y se reunió con Xi, quien describió la relación bilateral como “preciada” en el contexto internacional actual. Xi dijo que China y Rusia necesitaban fortalecer y defender sus intereses compartidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló durante el fin de semana que el viaje de Putin también permitiría a Rusia recibir información directa e intercambiar puntos de vista con China sobre sus conversaciones con Estados Unidos.

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Durante la visita de Trump, Xi describió la relación bilateral entre Estados Unidos y China como la más importante del mundo y dijo que deberían verse como socios en lugar de rivales. Al término de la cumbre de dos días, los países indicaron que trabajarían en un nuevo marco para gestionar “una relación constructiva China-Estados Unidos de estabilidad estratégica”.

Wang, del Centro para China & Globalización, observó que “Beijing quiere relaciones estables con Occidente, una confianza estratégica continua con Moscú y suficiente margen diplomático para presentarse como una gran potencia imparcial capaz de hablar con todas las partes”.

China es el principal socio comercial de Rusia

Para algunos, la visita de Putin busca reforzar la asociación entre Rusia y China, que se ha fortalecido en los últimos años.

China se ha convertido en el mayor socio comercial de Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania, y es el principal comprador de petróleo y gas rusos. Moscú espera que la guerra en Irán incremente la demanda. China también ha ignorado las exigencias de Occidente de dejar de proporcionar componentes de alta tecnología para las industrias armamentísticas de Rusia.

Ushakov, el asesor presidencial ruso, dijo que las exportaciones de petróleo de Rusia a China crecieron un 35% en el primer trimestre de 2026 y que Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural a China.

Durante “la crisis en Oriente Medio”, Rusia sigue siendo un proveedor confiable de energía y China es un “consumidor responsable”, dijo Ushakov.

Putin señaló a principios de este mes que Moscú y Beijing han dado “un paso muy sustancial hacia adelante en nuestra cooperación en el sector del petróleo y el gas”.

“Prácticamente todas las cuestiones clave han sido acordadas”, manifestó el líder ruso. “Si logramos ultimar estos detalles y llevarlos a término durante esta visita, estaré sumamente complacido”.

Putin también elogió la relación bilateral como una fuerza crucial de equilibrio en las relaciones internacionales.

“La interacción entre naciones como China y Rusia sin duda sirve como un factor de disuasión y estabilidad”, expresó.

Moscú acoge con satisfacción el diálogo de China con Estados Unidos como otro elemento estabilizador para la economía global, añadió Putin.

“Sólo podemos beneficiarnos de esto, de la estabilidad y el compromiso constructivo entre Estados Unidos y China”, concluyó.

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