Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ envía más cartas, exigiendo ser extraditado a México

Nuevamente, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, volvió a pedir su extradición de los Estados Unidos a México. El narcotraficante, previamente el líder del cártel de Sinaloa, mandó una carta al tribunal estadounidense para que sea revisado su caso.

En su carta, Guzmán Loera asegura que el jurado fue ‘intimidado’ por la postura del Poder Judicial contra él. Se destacó que fueron numerosas las cartas que envió, exigiendo un nuevo juicio y ser extraditado a México.

‘El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del Poder Judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso’ redactó Guzmán Loera en una de sus misivas.