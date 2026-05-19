Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ envía más cartas, exigiendo ser extraditado a México

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    Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ envía más cartas, exigiendo ser extraditado a México
    El Chapo envía otra carta al tribunal federal Vanguardia

El narcotraficante, anterior cabeza del cártel de Sinaloa, considera que el jurado en su juicio fue intimidado

Nuevamente, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, volvió a pedir su extradición de los Estados Unidos a México. El narcotraficante, previamente el líder del cártel de Sinaloa, mandó una carta al tribunal estadounidense para que sea revisado su caso.

En su carta, Guzmán Loera asegura que el jurado fue ‘intimidado’ por la postura del Poder Judicial contra él. Se destacó que fueron numerosas las cartas que envió, exigiendo un nuevo juicio y ser extraditado a México.

El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del Poder Judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso’ redactó Guzmán Loera en una de sus misivas.

Desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado, Guzmán Loera afirmó que el juicio en su contra procesa el caso con ‘hechos’, lo cual, según él, ‘no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales’.

Además de exigir la extradición y la revisión de su caso, ha pedido mejorar las condiciones de su aprisionamiento, de tal manera que sus hijas y esposa puedan visitarlo.

Aunque Guzmán ha enviado una serialización de cartas, todas sus exigencias, hasta el momento, han sido negadas por el juez Brian Cogan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/me-culparon-por-quien-soy-la-nueva-carta-de-el-chapo-desde-prision-ID20544628

El último arresto de El Chapo ocurrió el 8 de enero del 2016, en Los Mochis, Sinaloa, durante la Operación Cisne Negro. Esta detención, realizada por la Secretaría de Marina (SEMAR). Posteriormente, para ser juzgado por las autoridades de Estados Unidos, fue extraditado el 19 de enero del 2017.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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