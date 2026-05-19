Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ envía más cartas, exigiendo ser extraditado a México
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El narcotraficante, anterior cabeza del cártel de Sinaloa, considera que el jurado en su juicio fue intimidado
Nuevamente, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, volvió a pedir su extradición de los Estados Unidos a México. El narcotraficante, previamente el líder del cártel de Sinaloa, mandó una carta al tribunal estadounidense para que sea revisado su caso.
En su carta, Guzmán Loera asegura que el jurado fue ‘intimidado’ por la postura del Poder Judicial contra él. Se destacó que fueron numerosas las cartas que envió, exigiendo un nuevo juicio y ser extraditado a México.
‘El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del Poder Judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso’ redactó Guzmán Loera en una de sus misivas.
Desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado, Guzmán Loera afirmó que el juicio en su contra procesa el caso con ‘hechos’, lo cual, según él, ‘no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales’.
Además de exigir la extradición y la revisión de su caso, ha pedido mejorar las condiciones de su aprisionamiento, de tal manera que sus hijas y esposa puedan visitarlo.
Aunque Guzmán ha enviado una serialización de cartas, todas sus exigencias, hasta el momento, han sido negadas por el juez Brian Cogan.
El último arresto de El Chapo ocurrió el 8 de enero del 2016, en Los Mochis, Sinaloa, durante la Operación Cisne Negro. Esta detención, realizada por la Secretaría de Marina (SEMAR). Posteriormente, para ser juzgado por las autoridades de Estados Unidos, fue extraditado el 19 de enero del 2017.