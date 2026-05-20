Saltillo: profesor atenta contra su vida dentro de secundaria en Nuevo Mirasierra

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: profesor atenta contra su vida dentro de secundaria en Nuevo Mirasierra
    Autoridades y personal de apoyo intervinieron en el lugar para atender la situación, mientras las actividades escolares continuaron de manera normal en el resto de la institución. ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: profesor atenta contra su vida dentro de secundaria en Nuevo Mirasierra
    Autoridades y personal de Urgencias Médicas atendieron la situación Ulises Martínez

Tras recibir atención prehospitalaria en el plantel, el docente fue trasladado al ISSSTE para continuar con su valoración médica especializada

Un profesor de la escuela secundaria General 21, “Javier Luis Cabello Siller”, atentó contra su vida al interior de una de las aulas del plantel ubicado sobre el bulevar Mirasierra, entre las calles Francisco Ealy Ortiz y Francisco de la Garza, en Saltillo.

Los hechos movilizaron a cuerpos de emergencia luego de que compañeros y maestros que se encontraban en el lugar observaran las lesiones que el docente se había ocasionado tanto en los brazos como en el pecho, por lo que solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-rina-entre-jovenes-termina-con-adolescente-apunalado-en-la-colonia-asturias-BL20819293
$!El incidente ocurrió en una de las aulas de la secundaria ubicada sobre el bulevar Mirasierra, lo que generó la movilización de personal de emergencia y seguridad.
El incidente ocurrió en una de las aulas de la secundaria ubicada sobre el bulevar Mirasierra, lo que generó la movilización de personal de emergencia y seguridad. ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte, se movilizó personal de la Secretaría de Salud, cuyos integrantes acudieron a las instalaciones de la secundaria para brindar atención médica al profesor y controlar las lesiones que presentaba en ese momento.

Luego de ser estabilizado por los paramédicos, el maestro fue trasladado a las instalaciones del ISSSTE para recibir atención médica especializada y continuar con su valoración.

$!Elementos de la Unidad de Integración Familiar de la Policía Municipal permanecieron en el plantel mientras se realizaban las labores de atención y resguardo de la zona.
Elementos de la Unidad de Integración Familiar de la Policía Municipal permanecieron en el plantel mientras se realizaban las labores de atención y resguardo de la zona. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Unidad de Integración Familiar de la Policía Municipal permanecieron en el plantel mientras se realizaban las labores de atención y se mantenía el resguardo de la zona para evitar mayores afectaciones entre alumnos y personal educativo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del profesor ni las circunstancias que derivaron en el incidente ocurrido dentro de la institución educativa. Las clases continuaron de manera normal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Intento De Suicidio
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las puertas morenistas

Las puertas morenistas
true

Rocha Moya, ejemplo vivo de la impunidad en la nefasta 4T
true

POLITICÓN: De China a Ramos Arizpe, GM traslada producción de Chevrolet Aveo y Groove; un éxito del ‘Plan México’
El Complejo de GM en Ramos Arizpe estará produciendo otros dos nuevos modelos en el futuro inmediato.

Anuncio de GM respalda su confianza en la Región Sureste: IP y autoridades
Thairo Estrada conectó cuadrangular y produjo carreras clave en el triunfo de Saraperos.

Saraperos sorprende a Sultanes y revive en el Clásico del Norte
El Chapo envía otra carta al tribunal federal

Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ envía más cartas, exigiendo ser extraditado a México
El presidente ruso, Vladímir Putin, a la izquierda, y el presidente chino, Xi Jinping, se saludan en Tianjin, China, el 31 de agosto de 2025.

Visita Putin China, para reafirmar la lazos de Rusia con ese país, mientras Xi Jinping busca relaciones estables con EU
Beatriz Fraustro presentó un exhorto para exigir mayores medidas de seguridad en cruces ferroviarios ubicados en zonas habitacionales de Coahuila.

Congreso de Coahuila reitera llamado a Ferromex por riesgos en cruces ferroviarios