Saltillo: profesor atenta contra su vida dentro de secundaria en Nuevo Mirasierra

Un profesor de la escuela secundaria General 21, “Javier Luis Cabello Siller”, atentó contra su vida al interior de una de las aulas del plantel ubicado sobre el bulevar Mirasierra, entre las calles Francisco Ealy Ortiz y Francisco de la Garza, en Saltillo. Los hechos movilizaron a cuerpos de emergencia luego de que compañeros y maestros que se encontraban en el lugar observaran las lesiones que el docente se había ocasionado tanto en los brazos como en el pecho, por lo que solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

Tras el reporte, se movilizó personal de la Secretaría de Salud, cuyos integrantes acudieron a las instalaciones de la secundaria para brindar atención médica al profesor y controlar las lesiones que presentaba en ese momento. Luego de ser estabilizado por los paramédicos, el maestro fue trasladado a las instalaciones del ISSSTE para recibir atención médica especializada y continuar con su valoración.

Elementos de la Unidad de Integración Familiar de la Policía Municipal permanecieron en el plantel mientras se realizaban las labores de atención y se mantenía el resguardo de la zona para evitar mayores afectaciones entre alumnos y personal educativo. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del profesor ni las circunstancias que derivaron en el incidente ocurrido dentro de la institución educativa. Las clases continuaron de manera normal.