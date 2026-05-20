Anuncio de GM respalda su confianza en la Región Sureste: IP y autoridades

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    Anuncio de GM respalda su confianza en la Región Sureste: IP y autoridades
    El Complejo de GM en Ramos Arizpe estará produciendo otros dos nuevos modelos en el futuro inmediato. Especial

La producción de dos nuevos modelos en el complejo de Ramos es una señal positiva para la industria local, consideran

Ante el anuncio de que el Complejo de Manufactura de General Motors en Ramos Arizpe producirá los modelos Chevrolet Groove y Aveo para el mercado nacional, la iniciativa privada local, autoridades y analistas lo calificaron como una buena noticia para la Región Sureste de Coahuila.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, aseguró que esto representa una señal positiva de confianza en la capacidad industrial, logística y laboral de la región.

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“Este anuncio confirma que Coahuila, y particularmente la Región Sureste, continúan siendo un punto estratégico para la industria automotriz gracias a factores como la estabilidad laboral, la experiencia de nuestra mano de obra, la calidad de nuestras cadenas de suministro y la competitividad de nuestro ecosistema industrial”, aseguró.

López Villarreal indicó que, más allá de los empleos directos que puedan generarse o mantenerse, este tipo de proyectos tiene un efecto multiplicador muy importante para proveedores, servicios, logística, comercio y pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector automotriz.

Además, señaló que cuando una empresa global como GM apuesta nuevamente por Ramos Arizpe, también reconoce el talento y la capacidad de la gente de la región. Añadió que desde Coparmex Coahuila Sureste consideran fundamental seguir impulsando las condiciones que han permitido consolidar a la Región Sureste como uno de los polos industriales más importantes de México: seguridad, estado de derecho, desarrollo de talento, infraestructura y una sólida coordinación entre empresas, gobierno y academia.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, quien estuvo presente en el evento donde General Motors México realizó el anuncio de inversión, comentó que se trata de una gran noticia. Aunque GM no ha dado cifras específicas, añadió que esto confirma que gran parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada hace unos meses para trasladar producción de vehículos de otros países a México, destinada al mercado nacional, finalmente se concentrará en las operaciones de Ramos Arizpe.

“Es una gran noticia porque también nos da la oportunidad de trabajar con la cadena de suministro que ya está en la región para abastecer estos nuevos proyectos. O bien, de atraer empresas proveedoras que actualmente surten componentes desde otros países para que inviertan en México y específicamente en Coahuila”, aseguró.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crece-general-motors-en-coahuila-ampliara-sus-operaciones-en-la-region-sureste-DN20782724

Destacó también el mensaje del CEO de GM en México, Francisco Garza, respecto a que la decisión de instalar la manufactura de estos vehículos en Coahuila obedece, en gran parte, al apoyo que han recibido en el estado y al entorno favorable que existe para continuar invirtiendo.

En cuanto a cifras, únicamente se informó sobre la producción de 80 mil vehículos destinados al mercado mexicano. Sin embargo, en temas de inversión y generación de empleos será en los próximos meses cuando se den a conocer más detalles.

A su vez, el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, comentó que se trata de buenas noticias que generan tranquilidad para toda la región. Señaló que General Motors cuenta con un amplio número de proveedores de autopartes establecidos en la Región Sureste —más de 150—, además de que la zona se caracteriza por contar con mano de obra altamente calificada en el sector automotriz.

Agregó que esta decisión beneficiará de manera directa e indirecta a toda la cadena de valor. En el caso del sector hotelero, explicó que durante los cambios de procesos en las líneas de producción o los mantenimientos técnicos, suelen llegar proveedores de la armadora provenientes de otros estados o países, quienes demandan hospedaje y transporte, lo que también genera una derrama económica para este sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alcalde-destaca-confianza-de-gm-en-mano-de-obra-de-ramos-arizpe-luego-de-anuncio-de-inversion-MK20804899

El CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, señaló que esta es una de las mejores noticias que se han registrado este año. Consideró que el anuncio demuestra que, pese a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, aún existen oportunidades valiosas para atraer inversiones, incluso en medio de los aranceles y del inicio, en junio, de las mesas de negociación del T-MEC.

Finalmente, comentó que habrá dos beneficios importantes derivados de esta producción: el primero será el incremento en los ingresos estatales y nacionales, y el segundo, la generación de nuevos empleos. Aunque no precisó una cifra exacta, indicó que, regularmente, los nuevos proyectos generan en promedio alrededor de 200 puestos de trabajo.

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