Celebran en Saltillo encuentro nacional 7 mil jóvenes católicos; pide Obispo no olvidar a pobres

Cerca de siete mil jóvenes católicos de México se reunieron este fin de semana en Saltillo en el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES). Durante la misa celebrada al mediodía en las instalaciones del Estadio Francisco I. Madero, el obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González García hizo un llamado a la juventud católica a optar por el camino del bien en lugar del mal, el cual suele tentar a las personas a cometer actos de perversión, robos o prepotencia.

“Cuando nosotros pedimos algo hay que comprometerse con lo que pedimos. Entonces también nosotros, no olvidarnos de los pobres, siempre va alguien que está en una situación más difícil que nosotros o más necesitada”, afirmó González García en exclusiva a VANGUARDIA. El obispo señaló que es fundamental abrir los ojos para colaborar en las acciones destinadas a recordar a los desamparados, al mismo tiempo que invitó a la juventud a seguir a Jesús como un ejemplo de bondad, misericordia, sanación, liberación, paciencia y esperanza en la actualidad. “Hoy yo les diría a ustedes, jóvenes, en nombre de Jesús, no se olviden de los pobres. No se olviden de sus hermanos y hermanas que pasan por momentos difíciles. Tal vez alguno de ustedes me dirán, “Padre, yo soy pobre, yo paso por momentos difíciles.” Pon tu corazón en manos de Dios. Deja que Jesús te unja con su Espíritu para que puedas vencer el mal a fuerza de bien, para que puedas desarrollarte y alcanzar en plenitud tu vocación como hijo o hija de Dios. Pero no te olvides de los más pobres. No te olvides de hacer presente esa providencia divina que no abandona al pobre, que no lo deja sucumbir ante la injusticia”, mencionó González durante la homilía. MEJORAN VOCACIONES RELIGIOSAS En lo referente a las vocaciones para sacerdotes y religiosas, detalló que durante los cinco años que ha estado al frente de la diócesis en Saltillo, se ha registrado una recuperación paulatina en la convocación de participantes tanto para el preseminario como para ingresar al seminario diocesano.

González García expuso que algunos institutos de vida religiosa establecidos en la región sureste de Coahuila, tales como las catequistas Guadalupanas y las Oblatas de Santa Marta, mantienen activas sus campañas de promoción y debido a ello continúan registrando la llegada de nuevas vocaciones.

“Faltan, pero hemos notado que cada año son de cinco a seis más que van ingresando y el reto de la perseverancia. Una cosa es entrar a una casa de religiosas o entrar al seminario o entrarle a un noviazgo y otra cosa es casarse y otra cosa es ordenarse o consagrarse a Dios”, comentó el líder religioso. Por otra parte, respecto a la asistencia del encuentro juvenil, se resaltó la llegada de una gran cantidad de jóvenes procedentes de diferentes entidades de la República Mexicana, quienes forman parte tanto de la Renovación Cristiana Católica como de la pastoral juvenil, grupos y movimientos diversos.

De acuerdo con los datos compartidos por las autoridades del evento, al Estadio Francisco I. Madero arribaron entre 6 mil 500 y 7 mil muchachos para presenciar las actividades de manera física, una cantidad a la que se deben añadir los usuarios que se enlazaron mediante plataformas digitales. El obispo de Saltillo explicó que el evento fue organizado por la Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo, conformando una reunión nacional que convoca de igual manera a sacerdotes, religiosas y familias completas de la comunidad. “Yo creo que es una muy buena oportunidad para encontrarnos jóvenes y sacerdotes, religiosas, jóvenes y familias, porque se alojan en las casas de las familias en la sede y entonces es un buen signo eclesial de convocación, de acogida, de fraternidad, de compartir la vida, de compartir la fe”, señaló González García.

La programación de la reunión eclesiástica se desarrolló desde la tarde del viernes, abarcó la totalidad del sábado y concluirá el domingo por la tarde, contemplando la realización de la misa de clausura a las 11:00 horas, tras la cual los jóvenes permanecerán un lapso corto antes de volver a sus hogares. El obispo manifestó que el lema elegido para el encuentro de este año es “Yo estaré con ustedes”, enfocado en recordar la promesa de compañía por parte de Jesús, coincidiendo además con la coyuntura histórica por los 100 años del inicio de la resistencia cristera en el país.