Saltillo: Sin demanda, casas de lujo de más de 50 mdp

Saltillo enfrenta una baja demanda de viviendas de lujo con un valor superior a los 50 millones de pesos, situación que ha provocado que algunas propiedades permanezcan a la venta desde hace al menos un año en portales inmobiliarios. De acuerdo con César Peña Ortiz, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo, este fenómeno obedece a diversos factores, entre ellos el reducido número de compradores con capacidad para adquirir inmuebles de ese valor.

“Hay pocas personas en Saltillo que pueden pagar una casa de esa cantidad. No dudo que lo valga, que tenga muchos metros de terreno, una construcción amplia y materiales de excelente calidad, pero las personas que pueden pagarla son muy pocas”, señaló. Añadió que también puede existir una diferencia entre el valor determinado mediante un avalúo y el precio real que el mercado está dispuesto a pagar.

“Los inmobiliarios sabemos que una cosa es lo que vale la casa y otra muy diferente es el precio al que realmente puedes venderla. A mucha gente le hacen un avalúo y obtienen un valor que, quizá, en esa zona nadie está dispuesto a pagar”, explicó.

Finalmente, consideró que la estrategia de promoción de algunas propiedades podría no ser la adecuada, lo que también influye en que permanezcan disponibles durante largos periodos. Asimismo, descartó que durante 2026 se haya registrado una desaceleración del mercado inmobiliario en Saltillo. “Para ese nivel de precios, muchas veces los compradores potenciales son personas que vienen de otros estados o países a vivir a Saltillo. Son quienes pueden pagar esas cantidades, pero no necesariamente están aquí en este momento”, comentó.

SE MANTIENEN EN VENTA DESDE HACE UN AÑO En julio de 2025, VANGUARDIA reportó que en portales inmobiliarios se ofrecían en Saltillo viviendas con precios de hasta 54 millones de pesos, las cuales continúan anunciándose un año después. En el portal Nocnok permanecen publicadas, desde hace al menos un año, residencias ubicadas al norte de la ciudad con acabados y amenidades de lujo que elevan su valor, pero que aún no han sido vendidas.

Una de ellas se localiza en Los González. Cuenta con tres recámaras, cada una con baño completo; estudio, sala de televisión, cava, tres terrazas, alberca y acabados de alta gama. Tiene 850 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 2 mil 500 metros cuadrados. Un caso similar es el de otra residencia ubicada en Villas de San Miguel, que el año pasado se ofertaba en 39 millones de pesos y actualmente tiene un precio de 35 millones. La propiedad dispone de 850 metros cuadrados de construcción y 750 de terreno, además de cuatro recámaras con baño y clóset, sauna, sala de cine, alberca climatizada y acabados de lujo. En el mismo portal también se anuncian otras viviendas con características similares en tamaño, amenidades y nivel de lujo, cuyos precios oscilan entre los 25 y los 33 millones de pesos.

¿PARA QUÉ ALCANZA EN SPGG Y CDMX? Aunque las viviendas más caras de Saltillo no alcanzan los precios de las residencias de mayor valor en San Pedro Garza García (SPGG) o la Ciudad de México (CDMX), donde pueden superar los 150 millones de pesos, sí existen propiedades de características similares con precios comparables. De acuerdo con el portal Nocnok, una residencia con un precio de 55 millones de pesos se ofrece en Los Encinos de San Agustín, en San Pedro Garza García. Cuenta con cuatro recámaras, seis baños, 857 metros cuadrados de construcción y un terreno de mil 235 metros cuadrados.

Por el mismo monto también se vende otra propiedad en Los Ríos Poniente, con cuatro recámaras, cinco baños, mil 227 metros cuadrados de construcción y mil 500 metros cuadrados de terreno. En la Ciudad de México, una residencia ubicada en Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se ofrece en 55 millones de pesos. Cuenta con seis recámaras, cuatro baños, mil 760 metros cuadrados de construcción y mil 560 metros cuadrados de terreno. Asimismo, por precios similares o incluso menores pueden encontrarse propiedades en zonas como Jardines del Pedregal, Polanco y Lomas de Chapultepec.