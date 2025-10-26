Llama el obispo Raúl Vera a ir en auxilio de los pobres, discriminados por la actual estructura social

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, convocó a pugnar por servidores públicos que se ocupen más de los necesitados y, asimismo, a “que no lleguen a los puestos públicos nada más por ganar dinero, sin hacer nada por sus semejantes”.

Durante su homilía de este domingo, contrastó que, mientras “el cuidado hacia los pobres viene del corazón de Dios”, pues son sus elegidos, “las estructuras sociales están arregladas solamente para atender a las personas importantes”.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo Hilario González llama a la unidad ante cambios parroquiales e invita a sumarse al ‘Itinerario guadalupano’

Ante los feligreses del Santuario de Guadalupe, de la capital coahuilense, el prelado basó su sermón en la lectura bíblica sobre la “Parábola del fariseo y el publicano”, la cual enseña acerca de quienes se sienten justos y desprecian a los demás.