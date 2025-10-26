Llama el obispo Raúl Vera a ir en auxilio de los pobres, discriminados por la actual estructura social

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Llama el obispo Raúl Vera a ir en auxilio de los pobres, discriminados por la actual estructura social
    El obispo emérito Raúl Vera López llamó a que los servidores públicos prioricen a los necesitados y no ocupen sus cargos únicamente para obtener ganancias personales. FOTO: DAVID GUILLÉN/VANGUARDIA

“Hagámonos un examen de conciencia: ¿cómo nos portamos con los pobres? ¿cómo somos ante ellos cuando nos piden ayuda o aunque no nos la pidan?”, exhortó el jerarca católico

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, convocó a pugnar por servidores públicos que se ocupen más de los necesitados y, asimismo, a “que no lleguen a los puestos públicos nada más por ganar dinero, sin hacer nada por sus semejantes”.

Durante su homilía de este domingo, contrastó que, mientras “el cuidado hacia los pobres viene del corazón de Dios”, pues son sus elegidos, “las estructuras sociales están arregladas solamente para atender a las personas importantes”.

Ante los feligreses del Santuario de Guadalupe, de la capital coahuilense, el prelado basó su sermón en la lectura bíblica sobre la “Parábola del fariseo y el publicano”, la cual enseña acerca de quienes se sienten justos y desprecian a los demás.

Durante su homilía en el Santuario de Guadalupe, subrayó que “los pobres son los consentidos de Dios” y exhortó a la feligresía a reconocer su dignidad y trabajar por una sociedad más igualitaria. FOTO: DAVID GUILLÉN/VANGUARDIA

Conminó a aprender la lección de que todos “tenemos la misma dignidad” y a no perder de vista que “los pobres son los consentidos de Dios; ellos son los que nos van a recibir allá, pues son los que abren la puerta del cielo”.

Vera López subrayó que “debemos trabajar por una sociedad más igualitaria, en la que los pobres sean vistos con una mayor dignidad”.

“Hagámonos un examen de conciencia: ¿cómo nos portamos con los pobres? ¿Cómo somos ante ellos cuando nos piden ayuda o aunque no nos la pidan? Esto tomémoslo muy en cuenta”, expresó.

“Desde ellos debemos trabajar por la organización de la sociedad”, dado el “aislamiento” en que se encuentra la población en condiciones de escasez, recalcó.

“Estas personas están desprotegidas porque la sociedad tiene un tipo de estructura en el que (las autoridades) solamente cuidan y se responsabilizan de quienes pagan impuestos grandes. ¿Y qué de los pobres?”, cuestionó.

Temas


Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Raúl Vera

Organizaciones


Iglesia Católica

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

