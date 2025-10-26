Llama el obispo Raúl Vera a ir en auxilio de los pobres, discriminados por la actual estructura social
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
“Hagámonos un examen de conciencia: ¿cómo nos portamos con los pobres? ¿cómo somos ante ellos cuando nos piden ayuda o aunque no nos la pidan?”, exhortó el jerarca católico
El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, convocó a pugnar por servidores públicos que se ocupen más de los necesitados y, asimismo, a “que no lleguen a los puestos públicos nada más por ganar dinero, sin hacer nada por sus semejantes”.
Durante su homilía de este domingo, contrastó que, mientras “el cuidado hacia los pobres viene del corazón de Dios”, pues son sus elegidos, “las estructuras sociales están arregladas solamente para atender a las personas importantes”.
TE PUEDE INTERESAR: Obispo Hilario González llama a la unidad ante cambios parroquiales e invita a sumarse al ‘Itinerario guadalupano’
Ante los feligreses del Santuario de Guadalupe, de la capital coahuilense, el prelado basó su sermón en la lectura bíblica sobre la “Parábola del fariseo y el publicano”, la cual enseña acerca de quienes se sienten justos y desprecian a los demás.
Conminó a aprender la lección de que todos “tenemos la misma dignidad” y a no perder de vista que “los pobres son los consentidos de Dios; ellos son los que nos van a recibir allá, pues son los que abren la puerta del cielo”.
Vera López subrayó que “debemos trabajar por una sociedad más igualitaria, en la que los pobres sean vistos con una mayor dignidad”.
“Hagámonos un examen de conciencia: ¿cómo nos portamos con los pobres? ¿Cómo somos ante ellos cuando nos piden ayuda o aunque no nos la pidan? Esto tomémoslo muy en cuenta”, expresó.
“Desde ellos debemos trabajar por la organización de la sociedad”, dado el “aislamiento” en que se encuentra la población en condiciones de escasez, recalcó.
“Estas personas están desprotegidas porque la sociedad tiene un tipo de estructura en el que (las autoridades) solamente cuidan y se responsabilizan de quienes pagan impuestos grandes. ¿Y qué de los pobres?”, cuestionó.