Centro Histórico de Saltillo se mantiene sólido pese a caída en emprendimientos

Pese a que cifras recientes del INEGI reflejan una disminución en la creación de nuevos emprendimientos a nivel nacional, el Centro Histórico de Saltillo mantiene una dinámica distinta, marcada por la permanencia de comercios con años —e incluso décadas— de trayectoria, señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Alan Duarte.

El dirigente informó que los datos difundidos recientemente responden a una medición general que no distingue entre los distintos tipos de negocios que conviven en una ciudad, lo que puede llevar a interpretaciones imprecisas sobre la realidad de zonas como el primer cuadro de Saltillo. “Son estadísticas que agrupan muchas realidades: comercio formal e informal, autoempleo, negocios digitales, emprendimientos nuevos y establecimientos ya consolidados”, dijo.

En ese sentido, señaló que el Centro Histórico tiene una dinámica particular, pues gran parte de los comercios que ahí operan cuentan con una trayectoria de entre 10, 20 e incluso más de 40 años. “Son negocios que no dependen directamente de programas de emprendimiento para subsistir, sino de factores como la ubicación, la afluencia, la experiencia administrativa y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado”, explicó.