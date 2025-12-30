Centro Histórico de Saltillo se mantiene sólido pese a caída en emprendimientos
Comerciantes del primer cuadro advierten que los programas de apoyo deben evolucionar para responder a las condiciones reales del comercio establecido
Pese a que cifras recientes del INEGI reflejan una disminución en la creación de nuevos emprendimientos a nivel nacional, el Centro Histórico de Saltillo mantiene una dinámica distinta, marcada por la permanencia de comercios con años —e incluso décadas— de trayectoria, señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Alan Duarte.
El dirigente informó que los datos difundidos recientemente responden a una medición general que no distingue entre los distintos tipos de negocios que conviven en una ciudad, lo que puede llevar a interpretaciones imprecisas sobre la realidad de zonas como el primer cuadro de Saltillo. “Son estadísticas que agrupan muchas realidades: comercio formal e informal, autoempleo, negocios digitales, emprendimientos nuevos y establecimientos ya consolidados”, dijo.
En ese sentido, señaló que el Centro Histórico tiene una dinámica particular, pues gran parte de los comercios que ahí operan cuentan con una trayectoria de entre 10, 20 e incluso más de 40 años. “Son negocios que no dependen directamente de programas de emprendimiento para subsistir, sino de factores como la ubicación, la afluencia, la experiencia administrativa y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado”, explicó.
Agregó que, si bien abrir un negocio suele estar ligado a esquemas de apoyo o incentivos, la permanencia depende de otros elementos. “Una vez que un comercio abre, entran en juego temas como el costo de las rentas, los impuestos, la competencia —incluida la de plataformas digitales y empresas extranjeras—, la demanda real del producto y las decisiones administrativas de cada propietario”.
En ese contexto, reconoció que los programas de impulso al emprendimiento siguen siendo necesarios, pero consideró que deben evolucionar y complementarse con esquemas que fortalezcan a los negocios ya establecidos. “No se trata de que desaparezcan, sino de que se adapten. También se requiere apoyar a quienes ya generan empleo y aportan a la economía local”, comentó.
El presidente de la Asociación de Comerciantes añadió que el Centro Histórico de Saltillo continúa siendo un espacio económico vivo, con identidad propia y un peso relevante dentro de la actividad comercial de la ciudad. “Es una zona que ha sabido mantenerse y adaptarse, pero eso implica también pensar en políticas que respondan a sus necesidades reales”, concluyó.