Restauranteros de Saltillo esperan derrama de 250 mdp en cierre de año

El sector restaurantero de Saltillo se prepara para un cierre de año histórico con una derrama económica estimada en 250 millones de pesos, impulsada por las celebraciones de la última semana de noviembre y todo el mes de diciembre.

Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Coahuila, señaló que actualmente las reservaciones para la cena de Año Nuevo se encuentran al 90% de su capacidad.

“Afortunadamente cerramos con un buen auge y con buena visita el tema de los restaurantes de Saltillo, desde el tema de posadas, con mucha actividad dentro de los establecimientos y servicios externos”, comentó el líder empresarial.

García detalló que para el 31 de diciembre los negocios han preparado paquetes que incluyen cenas de tres tiempos, brindis, uvas y música en vivo, buscando ofrecer una opción cómoda para las familias y las nuevas generaciones.

“La verdad es que hay más cenas para llevar también. Al igual que se tienen todas las reservaciones a un 90% del día de hoy de la mayoría de los restaurantes”, precisó el representante de la Canirac.

Pese al éxito en ventas, el sector ya anticipa la llegada de la "cuesta de enero". Por ello, el objetivo es capitalizar los ingresos de diciembre para enfrentar el inicio del próximo año, que tradicionalmente registra una baja actividad.

“Lo que estamos capitalizando es todos estos ingresos para el arranque del año, ya que sabemos que después viene un mes complejo por naturaleza; el mes de enero es un mes bajo”, reconoció Isidoro García.

Como estrategia para incentivar el consumo, la cámara retomará en febrero el modelo del "Restaurant Week", donde al menos 100 establecimientos ofrecerán menús completos de tres tiempos a precios preferenciales para la ciudadanía.

“Promovemos la economía de nuestra ciudad a través de un platillo que es publicado más económico de lo regular. Queremos ayudar a la temporada baja y también incentivar a los comensales”, puntualizó el presidente estatal.

Finalmente, García confirmó que no se registraron problemas de desabasto de insumos ni bebidas durante las festividades de Navidad, asegurando que el sector está listo para recibir el 2024 con estabilidad operativa.