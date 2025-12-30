Restauranteros de Saltillo esperan derrama de 250 mdp en cierre de año

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Restauranteros de Saltillo esperan derrama de 250 mdp en cierre de año
    Cenas especiales, música en vivo y brindis forman parte de la oferta para despedir el año. FOTO: VANGUARDIA/OMAR SAUCEDO

El sector restaurantero reporta ocupación del 90% en cenas de Año Nuevo, impulsado por posadas y festejos decembrinos

El sector restaurantero de Saltillo se prepara para un cierre de año histórico con una derrama económica estimada en 250 millones de pesos, impulsada por las celebraciones de la última semana de noviembre y todo el mes de diciembre.

Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Coahuila, señaló que actualmente las reservaciones para la cena de Año Nuevo se encuentran al 90% de su capacidad.

TE PUEDE INTERESAR: Un periódico oculto por casi un siglo revela el Saltillo de 1928

“Afortunadamente cerramos con un buen auge y con buena visita el tema de los restaurantes de Saltillo, desde el tema de posadas, con mucha actividad dentro de los establecimientos y servicios externos”, comentó el líder empresarial.

García detalló que para el 31 de diciembre los negocios han preparado paquetes que incluyen cenas de tres tiempos, brindis, uvas y música en vivo, buscando ofrecer una opción cómoda para las familias y las nuevas generaciones.

“La verdad es que hay más cenas para llevar también. Al igual que se tienen todas las reservaciones a un 90% del día de hoy de la mayoría de los restaurantes”, precisó el representante de la Canirac.

Pese al éxito en ventas, el sector ya anticipa la llegada de la "cuesta de enero". Por ello, el objetivo es capitalizar los ingresos de diciembre para enfrentar el inicio del próximo año, que tradicionalmente registra una baja actividad.

“Lo que estamos capitalizando es todos estos ingresos para el arranque del año, ya que sabemos que después viene un mes complejo por naturaleza; el mes de enero es un mes bajo”, reconoció Isidoro García.

TE PUEDE INTERESAR: El pavo desaparece de anaqueles tras Navidad y para Año Nuevo Saltillo cambia el menú

Como estrategia para incentivar el consumo, la cámara retomará en febrero el modelo del "Restaurant Week", donde al menos 100 establecimientos ofrecerán menús completos de tres tiempos a precios preferenciales para la ciudadanía.

“Promovemos la economía de nuestra ciudad a través de un platillo que es publicado más económico de lo regular. Queremos ayudar a la temporada baja y también incentivar a los comensales”, puntualizó el presidente estatal.

Finalmente, García confirmó que no se registraron problemas de desabasto de insumos ni bebidas durante las festividades de Navidad, asegurando que el sector está listo para recibir el 2024 con estabilidad operativa.

Temas


Restaurantes
Consumo
seguimientos

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

true

Mirador 30/12/2025

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
true

POLITICÓN: Sheinbaum y su mala suerte con los trenes: del colapso de la Línea 12 al descarrilamiento del Interoceánico
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Los valores de las acciones de estas automotrices aumentaron pero sus ganancias comparativas al 3T de 2024 decrecieron en términos acumulativos.

GM encabezó el rally automotriz en 2025, superando a Ford y a Tesla en el crecimiento de sus acciones
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

Carrera. El cantante saltillense aseguró que el galardón representa una pausa para reflexionar y seguir consolidando su carrera artística.

¡Orgullo de Saltillo! Celebra Emanuelle Abdallah recibir las Palmas de Oro por su legado musical