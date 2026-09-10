Centro Hospitalario La Concepción incorpora PET-CT digital para estudios de alta especialidad

El Centro Hospitalario La Concepción inauguró el equipo PET-CT digital, el primero de este tipo en Coahuila, con el que los pacientes de Saltillo y la región podrán acceder a estudios de alta especialidad sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. Mario Gastón Melo Sánchez, director médico, explicó que la tecnología combina la tomografía por emisión de positrones con la tomografía computarizada, lo que permite obtener en un mismo estudio información metabólica, funcional y anatómica.

UNA HERRAMIENTA PARA LA ONCOLOGÍA

El médico señaló que este equipo permitirá obtener diagnósticos más tempranos y precisos, mejorar la estadificación, particularmente en oncología, evaluar la respuesta a tratamientos y aportar información para la toma de decisiones clínicas. Además, destacó como uno de los principales beneficios evitar los desplazamientos que hasta ahora enfrentaban algunos pacientes para acceder a esta clase de estudios. “Disminuyendo tiempos, costos y, particularmente en el paciente oncológico, la incertidumbre y la carga emocional que representan estos desplazamientos”, afirmó.

Durante el Simposio de Medicina Nuclear realizado con motivo de la inauguración, el médico nuclear Rafael Jaller explicó que el salto de la tecnología analógica a la digital permite mejorar la calidad de las imágenes, trabajar con una menor dosis de radiofármaco y reducir los tiempos de adquisición. El especialista indicó que el uso más frecuente del PET-CT corresponde a oncología, para diagnóstico, seguimiento de la enfermedad y evaluación de respuesta al tratamiento, aunque también existen aplicaciones en neurología, cardiología y enfermedades inflamatorias. Entre las características del equipo se mencionó una resolución espacial de 2,9 milímetros, que permite obtener mayor detalle durante los estudios.

MENOS TIEMPO Y APOYO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL En otra ponencia, el especialista Emiliano Marino compartió la experiencia de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Argentina con la misma tecnología. Expuso que los estudios que anteriormente requerían alrededor de 30 minutos actualmente pueden realizarse en un lapso de entre 10 y 15 minutos. Como ejemplo del aumento en capacidad, señaló que con una misma cantidad de material radiactivo pasaron de atender a 13 pacientes, a atender a 27, además de reportar más de 10 mil pacientes estudiados con este tipo de equipo en casi cuatro años. Marino explicó que, en determinados protocolos, trabajan con la mitad de la dosis utilizada anteriormente.

Por su parte, Julieta Mateos abordó las aplicaciones de inteligencia artificial y reconstrucciones avanzadas en PET. Explicó que estas herramientas pueden intervenir en el procesamiento para disminuir el ruido y mejorar la definición de las imágenes, pero recalcó que requieren entrenamiento y validación y no sustituyen la intervención del especialista. La ceremonia incluyó la bendición del padre Juan Manuel Ledezma Ramírez. Posteriormente, se llevó a cabo el corte de listón, en el que participaron directivos del Centro Hospitalario La Concepción y representantes de autoridades estatales y municipales.

Entre las autoridades estuvieron presentes el doctor Mauro Marrufo López, presidente del Consejo del Centro Hospitalario La Concepción; la doctora Lupita de las Fuentes de Marrufo, vicepresidenta; el licenciado Mauro Marrufo de las Fuentes, vocal del Consejo; el doctor Jaime Rodríguez González, director general; y el doctor Mario Gastón Melo Sánchez, director médico. También asistieron el doctor Roberto Cárdenas Zavala, director de Salud Pública Municipal, en representación del alcalde Javier Díaz González; el doctor Raúl Rodríguez Sánchez, subsecretario de Atención de la Salud, en representación del secretario de Salud estatal, Luis Felipe Aguirre Vázquez; y la doctora Aída Estrada Charles, directora de Servicios Subrogados del Magisterio, en representación de Jorge Bill Soto Almaguer, director general del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado.

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