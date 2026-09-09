Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
    Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos. REDES SOCIALES

A través de redes sociales solicitaron un tanque de gas para una adulta mayor que quedó al cuidado de sus nietos tras la muerte de su hija

Un llamado a la solidaridad de la ciudadanía comenzó a difundirse en redes sociales para apoyar a Emma, una adulta mayor que vive con sus nietos y actualmente requiere un tanque de gas para preparar sus alimentos.

La solicitud fue compartida por la ciudadana Lupita Gómez, quien explicó que la mujer se encuentra sola al cuidado de sus nietos luego del fallecimiento de su hija, por lo que atraviesa una situación económica que le dificulta cubrir algunas de sus necesidades básicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fantasma-fitness-en-la-linea-verde-de-saltillo-aparato-de-ejercicios-se-mueve-solo-y-video-se-viraliza-en-redes-BK23382663

De acuerdo con la publicación, Emma actualmente prepara sus alimentos utilizando leña, debido a que no cuenta con un tanque de gas. Ante esta situación, se pidió a quienes tengan la posibilidad de apoyarla con la donación de un tanque que se comuniquen para recibir información sobre cómo hacer llegar la ayuda.

La petición también contempla la posibilidad de recibir otros artículos que puedan ser de utilidad para la adulta mayor y sus nietos, al señalar que cualquier donación contribuiría a mejorar sus condiciones de vida.

Lupita Gómez destacó que el único ingreso o respaldo con el que cuenta actualmente la familia proviene del programa Pensión para el Bienestar, por lo que consideró necesario recurrir a la solidaridad de la comunidad para atender esta necesidad.

A través de su mensaje, la ciudadana invitó a quienes puedan colaborar a sumarse a la causa y ayudar a que Emma pueda contar con una alternativa más segura y práctica para preparar sus alimentos.

La publicación fue acompañada por fotografías de la adulta mayor y un número telefónico para quienes estén interesados en conocer los detalles de la solicitud o realizar alguna aportación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mariana-roel-protesto-ante-informe-de-sheinbaum-en-saltillo-acusa-irregularidades-en-juicio-familiar-OE23360248

Quienes deseen apoyar pueden comunicarse vía WhatsApp al 844 541 2852, donde se les proporcionará información sobre la manera de hacer llegar la donación.

El llamado busca generar una cadena de apoyo entre ciudadanos y brindar una ayuda concreta a la familia, particularmente a la adulta mayor, quien actualmente enfrenta la responsabilidad de cuidar a sus nietos tras la pérdida de su hija.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
apoyos sociales
Redes sociales

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ofensa septembrina a México

Ofensa septembrina a México
true

Focos rojos: elecciones de 2027 (III)

true

POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García desata rechazo unánime en el Congreso de Coahuila
El cateo realizado en la colonia Ampliación Real de Peña dio origen a una investigación en la que han surgido versiones contrapuestas sobre las actividades que se realizaban en el lugar.

Nuevos testimonios de extrabajadoras rechazan versión de trata en caso de El Abra, en Saltillo; apuntan a conflicto de pareja
Juzgado federal de Hidalgo está bajo investigación, luego de este amparo considerado como amañado en favor de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores.

Coahuila: Se cae amparo ‘amañado’ de Tania Flores; investigan actuación de funcionarios en Hidalgo
Siete mexicanos competirán en Saltillo, incluidos Ana Paula Vázquez y Matías Grande, mientras el Centro Histórico tendrá cierres viales y ajustes al transporte público.

Saltillo recibe la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco: calles cerradas, horarios, boletos y todo lo que necesitas saber
Una lancha de motor pasa frente a buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz.

Destruye EU cinco petroleros iraníes en represalia por ataque a buque estadounidense
Donald Trump (d), recibe a Vladímir Putin, durante su reunión de negociación en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage.

Pide Trump el fin de la guerra a Putin, por su parte el mandatario ruso dice no tener ‘planes hostiles’ contra Europa