Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación

La solicitud fue compartida por la ciudadana Lupita Gómez, quien explicó que la mujer se encuentra sola al cuidado de sus nietos luego del fallecimiento de su hija, por lo que atraviesa una situación económica que le dificulta cubrir algunas de sus necesidades básicas.

Un llamado a la solidaridad de la ciudadanía comenzó a difundirse en redes sociales para apoyar a Emma, una adulta mayor que vive con sus nietos y actualmente requiere un tanque de gas para preparar sus alimentos.

De acuerdo con la publicación, Emma actualmente prepara sus alimentos utilizando leña, debido a que no cuenta con un tanque de gas. Ante esta situación, se pidió a quienes tengan la posibilidad de apoyarla con la donación de un tanque que se comuniquen para recibir información sobre cómo hacer llegar la ayuda.

La petición también contempla la posibilidad de recibir otros artículos que puedan ser de utilidad para la adulta mayor y sus nietos, al señalar que cualquier donación contribuiría a mejorar sus condiciones de vida.

Lupita Gómez destacó que el único ingreso o respaldo con el que cuenta actualmente la familia proviene del programa Pensión para el Bienestar, por lo que consideró necesario recurrir a la solidaridad de la comunidad para atender esta necesidad.

A través de su mensaje, la ciudadana invitó a quienes puedan colaborar a sumarse a la causa y ayudar a que Emma pueda contar con una alternativa más segura y práctica para preparar sus alimentos.

La publicación fue acompañada por fotografías de la adulta mayor y un número telefónico para quienes estén interesados en conocer los detalles de la solicitud o realizar alguna aportación.