Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz

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    Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz
    En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día. ESPECIAL

Según los medios estatales iraníes, la embarcación era un Dive-LD, un gran vehículo submarino autónomo fabricado por la empresa de defensa californiana Anduri

La Guardia Revolucionaria iraní anunció la captura de un submarino estadounidense sin tripulación en la entrada del estrecho de Ormuz, lo que ofrece una visión poco común de cómo se utilizan los drones submarinos en operaciones militares .

Según los medios estatales iraníes, la embarcación era un Dive-LD, un gran vehículo submarino autónomo fabricado por la empresa de defensa californiana Anduril.

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Según ha informado la compañía, el sumergible de 5,8 metros (19 pies) puede llevar a cabo misiones que incluyen la contramedida contra minas, el mapeo del lecho marino, la recopilación de inteligencia y la inspección de infraestructuras submarinas como cables y tuberías.

“Hemos acorralado a uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del ejército terrorista estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz. Este sumergible está equipado con las últimas tecnologías”, declaró la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por los medios estatales iraníes.

En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hace más de un día.

“El dron realizaba un estudio de las aguas regionales en apoyo de las operaciones en curso. El dron defectuoso era un modelo antiguo que no recogía datos confidenciales ni llevaba ningún equipo de sonar o radar clasificado”, declaró el portavoz.

Anduril confirmó la pérdida de uno de sus buques, pero restó importancia al incidente.

“Dive-LD es un sistema autónomo desechable, lo que significa que está diseñado desde el principio para operar en entornos peligrosos donde la pérdida del vehículo es una posibilidad prevista”, dijo un portavoz de la compañía.

El ejército estadounidense está invirtiendo fuertemente en sistemas navales no tripulados, incluidos buques submarinos y de superficie, en su búsqueda de formas más económicas de vigilar vastas áreas del océano, recopilar información de inteligencia y rastrear buques y submarinos adversarios sin poner en riesgo a los marineros.

Según la página web de Anduril, el Dive-LD puede operar hasta 10 días sin regresar a la base y está diseñado para sumergirse a profundidades de hasta 19.700 pies.

Según informó en 2024 el sitio web de noticias militares estadounidenses DefenseScoop, las unidades Dive-LD cuestan alrededor de 2,5 millones de dólares cada una.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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