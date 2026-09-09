Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal

Así lo señalaron representantes de la IP acerera, al destacar que, por esa razón, la presidenta Claudia Sheinbaum se abstuvo de tocar el tema en su informe de gobierno en Saltillo.

Altos Hornos regresará a ser una empresa paraestatal, propiedad del gobierno federal, como única alternativa para volver a funcionar, pues no hay comprador que la adquiera al precio actual.

Según los ipecos monclovenses, la acería local carece de postores serios, y el gobierno federal analiza su compra, pero antes requiere que baje de precio.

“AHMSA estuvo a punto de venderse. Julio Villarreal, de Villacero, le ofreció 300 mdd extras a Alonso para que la soltara, pero Ancira no los aceptó”, dijo un exlíder local de la CMIC.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó el acuerdo, y que se programaron los pagos, pero Ancira Elizondo se negó, por puro capricho.

Empresarios cercanos al proceso de licitación de la empresa acerera afirmaron que lo más seguro es que Sheinbaum Pardo anuncie su adquisición a inicios del 2027.

BIEN LO VALE

La senadora Cecilia Guadiana está dispuesta a renunciar a su nacionalidad estadunidense, solo en caso de que así lo requiera Morena, para postularla al gobierno de Coahuila.

La representante senatorial ya hizo saber esta decisión a familiares y amigos cercanos, que compartieron a De Buena Fuente esta importante determinación.

Como se recordará, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una iniciativa de ley para prohibir que personas con doble nacionalidad sean candidatas a la presidencia y a gubernaturas.

Cecilia nació en Laredo, Texas, por decisión de sus padres...

AGOBIA INSALUBRIDAD A ESCUELAS

Altas temperaturas y falta de agua potable afectan la calidad educativa de decenas de escuelas en Coahuila, que comienzan a padecer la ausencia de alumnos ante el riesgo sanitario.

Así lo denunció ayer la legisladora local de Morena, Magaly Hernández, al señalar que en la región laguna más de doce planteles escolares se encuentran sin servicio de agua potable.

Dijo que tiene reportes de que lo mismo ocurre en instituciones educativas de Monclova, Sabinas, Piedras Negras y otras ciudades que, por falta de agua, sus baños se encuentran insalubres.

Por lo anterior, solicitó a la Secretaría de Educación solucionar este grave problema, que afecta a miles de niños, que están en peligro de padecer golpes de calor y otras enfermedades.

DEJA VU

Morena será derrotada en las elecciones del 2027, pues las encuestas marcan que perdió un 30 por ciento de apoyo popular, sentenció el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez.

El año próximo se jugarán gubernaturas y diputaciones federales en México, y según Moreira Valdez, la 4T perderá la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

El legislador coahuilense llamó a una gran alianza política entre los partidos de oposición para evitar que los morenistas mantengan el control total en la Cámara de Diputados.

Sin alianzas, el PRIAN está perdido, y se encuentra, incluso, en peligro de perder su registro nacional.

En la elección presidencial, la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, aseguraba tener una diferencia a favor del 30 por ciento.

BEBO ADELANTE

En Nueva Rosita, el doctor Jesús Bebo Z’Cruz se perfila como el gran ganador de la elección a la alcaldía, según recientes encuestas.

El Bebo supera en popularidad al alcalde neorritense, Óscar Ríos, que, por diversas razones, ha ido perdiendo apoyo ciudadano.

A pesar de su afiliación al Partido del Trabajo, que sufre de mala fama política, Z’Cruz suma simpatías con su programa gratuito de apoyo médico a domicilio.

De hecho, si hoy fueran las elecciones, Jesús gana...