Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco

De las pirámides mayas de Mayapán a la Torre Eiffel, del Zócalo de Ciudad de México a las orillas del Bósforo. Durante dos décadas, la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco ha buscado salir de los escenarios deportivos tradicionales para instalar sus dianas en lugares emblemáticos. Ahora, ese recorrido llega a Saltillo. La capital de Coahuila será sede este 12 y 13 de septiembre de la edición número 20 de la Final del circuito, que tendrá como escenario la Plaza de Armas y el Callejón Santos Rojo, en pleno Centro Histórico.

La historia comenzó en 2006, cuando la primera Final fue llevada a las pirámides de Mayapán, en Yucatán. World Archery recuerda aquella sede como el punto de partida de una idea que buscaba presentar el tiro con arco en espacios icónicos y con una fuerte presencia visual.

Siete años después, la competencia tuvo una de sus postales más reconocibles. En París 2013, los arqueros dispararon en el Trocadero, con la Torre Eiffel como telón de fondo. World Archery describió entonces al Trocadero como el escenario emblemático de aquella edición.

En Estambul 2011, la Final también tuvo un escenario fuera de lo común: el Palacio Küçüksu, ubicado en la ribera asiática del Bósforo, donde los mejores arqueros de aquella temporada se enfrentaron con el estrecho como parte del paisaje.

Y México volvió a recibir la competencia en 2015, esta vez en el Zócalo capitalino. Aquella edición reunió a los mejores arqueros del circuito frente a uno de los espacios públicos más representativos del país. El estadio temporal tuvo capacidad para 4 mil 500 espectadores.

La relación de México con la Final continuó en Tlaxcala en 2022 y 2024, además de Hermosillo en 2023. Con Saltillo, el país llegará a su sexta ocasión como anfitrión de la definición del circuito, más que cualquier otra nación.

Ahora el escenario será distinto, pero la idea es la misma: llevar el tiro con arco al corazón de una ciudad. La Plaza de Armas de Saltillo, frente a la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno, se convertirá en el escenario donde 32 arqueros de 17 países buscarán cerrar la temporada como campeones de la Copa del Mundo.