Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

La competencia que comenzó frente a las pirámides mayas de Mayapán llegará a la Plaza de Armas de Saltillo para celebrar su vigésima edición

Deportes
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De las pirámides mayas de Mayapán a la Torre Eiffel, del Zócalo de Ciudad de México a las orillas del Bósforo. Durante dos décadas, la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco ha buscado salir de los escenarios deportivos tradicionales para instalar sus dianas en lugares emblemáticos.

Ahora, ese recorrido llega a Saltillo.

La capital de Coahuila será sede este 12 y 13 de septiembre de la edición número 20 de la Final del circuito, que tendrá como escenario la Plaza de Armas y el Callejón Santos Rojo, en pleno Centro Histórico.

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La historia comenzó en 2006, cuando la primera Final fue llevada a las pirámides de Mayapán, en Yucatán. World Archery recuerda aquella sede como el punto de partida de una idea que buscaba presentar el tiro con arco en espacios icónicos y con una fuerte presencia visual.

Siete años después, la competencia tuvo una de sus postales más reconocibles. En París 2013, los arqueros dispararon en el Trocadero, con la Torre Eiffel como telón de fondo. World Archery describió entonces al Trocadero como el escenario emblemático de aquella edición.

En Estambul 2011, la Final también tuvo un escenario fuera de lo común: el Palacio Küçüksu, ubicado en la ribera asiática del Bósforo, donde los mejores arqueros de aquella temporada se enfrentaron con el estrecho como parte del paisaje.

$!Estambul, 2011: El Bósforo acompañó a los arqueros en Estambul, en una Final disputada entre los paisajes de Europa y Asia.
Estambul, 2011: El Bósforo acompañó a los arqueros en Estambul, en una Final disputada entre los paisajes de Europa y Asia. FOTO: WORLD ARCHERY ARCHIVO

Y México volvió a recibir la competencia en 2015, esta vez en el Zócalo capitalino. Aquella edición reunió a los mejores arqueros del circuito frente a uno de los espacios públicos más representativos del país. El estadio temporal tuvo capacidad para 4 mil 500 espectadores.

$!Ciudad de México, 2015: El Zócalo capitalino se convirtió en un estadio de tiro con arco ante miles de espectadores.
Ciudad de México, 2015: El Zócalo capitalino se convirtió en un estadio de tiro con arco ante miles de espectadores. FOTO: ESPECIAL

La relación de México con la Final continuó en Tlaxcala en 2022 y 2024, además de Hermosillo en 2023. Con Saltillo, el país llegará a su sexta ocasión como anfitrión de la definición del circuito, más que cualquier otra nación.

$!Hermosillo, 2023: La Plaza Zaragoza llevó el espectáculo del tiro con arco al centro de Hermosillo, en otra sede mexicana.
Hermosillo, 2023: La Plaza Zaragoza llevó el espectáculo del tiro con arco al centro de Hermosillo, en otra sede mexicana. FOTO: ESPECIAL

Ahora el escenario será distinto, pero la idea es la misma: llevar el tiro con arco al corazón de una ciudad.

La Plaza de Armas de Saltillo, frente a la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno, se convertirá en el escenario donde 32 arqueros de 17 países buscarán cerrar la temporada como campeones de la Copa del Mundo.

$!El tiro con arco salió de los estadios para encontrarse con algunos de los lugares más emblemáticos del mundo. Saltillo será el siguiente capítulo.
El tiro con arco salió de los estadios para encontrarse con algunos de los lugares más emblemáticos del mundo. Saltillo será el siguiente capítulo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Entre ellos estarán siete mexicanos, incluidos Sebastián García, Andrea Becerra, Dafne Quintero, Rodrigo González de Alba, Matías Grande, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez.

Así, Saltillo se incorpora a una lista de ciudades que han utilizado sus espacios más reconocibles para darle otra dimensión al tiro con arco: Mayapán, París, Estambul, el Zócalo y ahora la Plaza de Armas.

La flecha cambia de escenario, pero la tradición de llevar la Final al corazón de las ciudades continúa.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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