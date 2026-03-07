Chispazo durante labores de limpieza provoca conato de incendio en Tupy Saltillo

Luego de que vecinos de la zona industrial y usuarios de redes sociales alertaran sobre la presencia de humo proveniente de la empresa Tupy Saltillo, autoridades confirmaron que la tarde de este sábado se registró un conato de incendio dentro de la planta.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que el incidente ocurrió en el área de corazones de la empresa, ubicada sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte del área de seguridad patrimonial de la compañía, el hecho se registró mientras se realizaban labores de limpieza en esa sección de la planta.