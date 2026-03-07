Chispazo durante labores de limpieza provoca conato de incendio en Tupy Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 7 marzo 2026
    Chispazo durante labores de limpieza provoca conato de incendio en Tupy Saltillo
    Vecinos de la zona industrial de Saltillo reportaron humo proveniente de la empresa Tupy la tarde de este sábado. CORTESÍA

El conato de incendio en el área de corazones de la empresa Tupy fue controlado por brigadas internas, sin que se registraran personas lesionadas

Luego de que vecinos de la zona industrial y usuarios de redes sociales alertaran sobre la presencia de humo proveniente de la empresa Tupy Saltillo, autoridades confirmaron que la tarde de este sábado se registró un conato de incendio dentro de la planta.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que el incidente ocurrió en el área de corazones de la empresa, ubicada sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo

De acuerdo con el reporte del área de seguridad patrimonial de la compañía, el hecho se registró mientras se realizaban labores de limpieza en esa sección de la planta.

$!Horas después del reporte, la calma prevalecía en la planta ubicada en el bulevar López Zertuche.
Horas después del reporte, la calma prevalecía en la planta ubicada en el bulevar López Zertuche. OMAR SAUCEDO

Durante estas tareas se utilizaron aditivos y arena, lo que generó un chispazo que provocó el inicio del fuego.

El conato fue controlado de manera oportuna por brigadas contra incendio y bomberos internos de la empresa, quienes actuaron de inmediato para evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la instalación.

$!El conato de incendio fue controlado por brigadas internas de la planta sin que se reportaran personas lesionadas.
El conato de incendio fue controlado por brigadas internas de la planta sin que se reportaran personas lesionadas. OMAR SAUCEDO

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas a causa del incidente.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado señaló que se mantiene el seguimiento del caso para verificar las condiciones de seguridad dentro de la planta.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La carta de Karina Barrón se publica al mismo tiempo en que se lleva a cabo la audiencia donde se definirá si es vinculada a proceso.

Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas
No pasa nada

No pasa nada
true

El escabroso -y escandaloso- caso de ‘Lady Relojes’
Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador.

8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Delatará Karina Barrón al ‘cerebro’ del montaje contra Waldo Fernández?

El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia mientras autoridades integran la carpeta de investigación.

Hombre se quita al vida en la cochera de su vivienda, al oriente de Saltillo
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
De niño, Dhruv Kazi estaba obsesionado con los perros.

¿Tener un perro alarga la vida?