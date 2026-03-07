Chispazo durante labores de limpieza provoca conato de incendio en Tupy Saltillo
El conato de incendio en el área de corazones de la empresa Tupy fue controlado por brigadas internas, sin que se registraran personas lesionadas
Luego de que vecinos de la zona industrial y usuarios de redes sociales alertaran sobre la presencia de humo proveniente de la empresa Tupy Saltillo, autoridades confirmaron que la tarde de este sábado se registró un conato de incendio dentro de la planta.
La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que el incidente ocurrió en el área de corazones de la empresa, ubicada sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en Saltillo.
De acuerdo con el reporte del área de seguridad patrimonial de la compañía, el hecho se registró mientras se realizaban labores de limpieza en esa sección de la planta.
Durante estas tareas se utilizaron aditivos y arena, lo que generó un chispazo que provocó el inicio del fuego.
El conato fue controlado de manera oportuna por brigadas contra incendio y bomberos internos de la empresa, quienes actuaron de inmediato para evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la instalación.
Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas a causa del incidente.
La Subsecretaría de Protección Civil del Estado señaló que se mantiene el seguimiento del caso para verificar las condiciones de seguridad dentro de la planta.