Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
En el marco del 8M, la periodista de Azteca Deportes compartió en Villa Ferré su conferencia ‘Los Retos de la Mujer del siglo XXI’, donde habló sobre desafíos y el empoderamiento femenino
La periodista, Inés Sainz, habló sobre su trayectoria en el periodismo deportivo y los obstáculos que tuvo que enfrentar para abrirse paso en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres en la conferencia “Los Retos de la Mujer del siglo XXI”, presentada el 4 de marzo en Villa Ferré, como parte de las actividades en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer.
A lo largo de más de dos décadas en Azteca Deportes, Sainz ha entrevistado a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Lionel Messi, Tom Brady y Patrick Mahomes, además de cubrir eventos de talla mundial como el Super Bowl, Juegos Olímpicos, Champions League, entre otros.
Durante su visita a Saltillo, Sainz expresó su entusiasmo por regresar a la ciudad, con la que mantiene un vínculo especial tras haber sido madrina de los Dinos.
“Emocionada de poder alzar la voz y motivar a las mujeres a que sigan adelante, vayan por sus sueños y que sepan poner límites; que sepan que no están solas, que estamos aquí para sumar y poder hacer que la vida sea mejor y que la igualdad llegue.
“Que le quiten el poder a quien sea que te diga que no puedes; nadie te puede decir que no puedes”, señaló. Sobre los desafíos actuales, subrayó que los espacios ganados por las mujeres requieren seguir defendiéndose y fortalecerse día con día.
“Los retos son mayúsculos para la mujer; el lugar que hemos logrado no está garantizado. Debemos seguir demostrando cada día, aprovechar cada oportunidad que se presente para crecer.
“Cada que una mujer tenga la oportunidad de ocupar un lugar importante, hacerlo de manera increíble y con responsabilidad, sin olvidarnos de la familia y entendiendo que tomamos decisiones inteligentes para el bien de nosotras y de los nuestros”.
En torno a la violencia de género, Sainz calificó como urgente de atender desde la educación.
“La violencia contra la mujer es un tema tristísimo y durísimo. Debemos educar a nuestros hijos varones, enseñarles a respetar ante todo a las mujeres, enseñarles que las mujeres no se tocan, que no tienen derecho a vulnerarlas por ser más fuertes.
“Creo que la educación de mujeres y hombres tiene que ser desde edades tempranas, entender que hay organismos de apoyo listos para ayudar a romper ese círculo de violencia. La batalla sigue y aquí seguiremos, con todo, como bien dicen: ni una más”, puntualizó y cerró asegurando que uno debe admirarse, siempre, a sí mismas.
“Cuando alguien te pregunte a quién admiras, que la respuesta seas tú. Conviértete en esa persona que inspira, en esa persona que llega a la mente de la gente cuando se preguntan a quién admiran, por qué la admiran y cuáles son esos valores y esa esencia que les gusta. Trabajen en ello y verán que la vida les tiene muchas sorpresas”.