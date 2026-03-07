Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo

La periodista, Inés Sainz, habló sobre su trayectoria en el periodismo deportivo y los obstáculos que tuvo que enfrentar para abrirse paso en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres en la conferencia “Los Retos de la Mujer del siglo XXI”, presentada el 4 de marzo en Villa Ferré, como parte de las actividades en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer.

A lo largo de más de dos décadas en Azteca Deportes, Sainz ha entrevistado a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Lionel Messi, Tom Brady y Patrick Mahomes, además de cubrir eventos de talla mundial como el Super Bowl, Juegos Olímpicos, Champions League, entre otros.

Durante su visita a Saltillo, Sainz expresó su entusiasmo por regresar a la ciudad, con la que mantiene un vínculo especial tras haber sido madrina de los Dinos.

“Emocionada de poder alzar la voz y motivar a las mujeres a que sigan adelante, vayan por sus sueños y que sepan poner límites; que sepan que no están solas, que estamos aquí para sumar y poder hacer que la vida sea mejor y que la igualdad llegue.

“Que le quiten el poder a quien sea que te diga que no puedes; nadie te puede decir que no puedes”, señaló. Sobre los desafíos actuales, subrayó que los espacios ganados por las mujeres requieren seguir defendiéndose y fortalecerse día con día.