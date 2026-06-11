Choca adolescente en motocicleta contra camioneta y termina lesionado en Saltillo

Un adolescente estuvo a punto de perder la vida en el cruce del bulevar Morelos y la calle 16, en la colonia Morelos, luego de que la motocicleta que conducía chocara contra una camioneta, en Saltillo.

El afectado, identificado como Diego García ¨N¨, de 16 años, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y no requirió traslado a una clínica. Sin embargo, a petición de sus padres, permanecieron en el lugar a la espera de la empresa aseguradora para que les autorizara un pase médico, ya que presentaba una lesión en la pierna derecha y requería estudios de rayos X para descartar una fractura.