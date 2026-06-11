Choca adolescente en motocicleta contra camioneta y termina lesionado en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Familiares del menor lesionado optaron por esperar la autorización de un pase médico por parte de la aseguradora para que el adolescente pudiera someterse a estudios de rayos X
Un adolescente estuvo a punto de perder la vida en el cruce del bulevar Morelos y la calle 16, en la colonia Morelos, luego de que la motocicleta que conducía chocara contra una camioneta, en Saltillo.
El afectado, identificado como Diego García ¨N¨, de 16 años, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y no requirió traslado a una clínica. Sin embargo, a petición de sus padres, permanecieron en el lugar a la espera de la empresa aseguradora para que les autorizara un pase médico, ya que presentaba una lesión en la pierna derecha y requería estudios de rayos X para descartar una fractura.
El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta KIA circulaba de oriente a poniente sobre la calle 16. Al llegar al cruce con el bulevar Morelos, presuntamente le quitó el derecho de paso a una motocicleta que se desplazaba de sur a norte.
Tras el impacto, la frágil unidad chocó contra el costado izquierdo de la camioneta, cuyo conductor detuvo la marcha para responder por las lesiones ocasionadas.