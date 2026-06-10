Denuncia despojo y extorsión por conflicto en vivienda en Saltillo

Cruz Enrique Saucedo presentó una denuncia por los presuntos delitos de despojo y extorsión en grado de tentativa en contra de una mujer a quien señala de haberse apropiado de un domicilio ubicado en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio.

El denunciante, de 53 años de edad, informó que el inmueble se encuentra en el cruce de las calles San Juanita y Norma Irene.

De acuerdo con su declaración, el conflicto inició hace aproximadamente tres años, cuando rentó la vivienda a su sobrino, Osvaldo, quien posteriormente permitió que su entonces pareja, Valeria Jaramillo, habitara el lugar con él.

Tiempo después, la relación entre ambos concluyó y, en junio de 2025, Osvaldo abandonó la vivienda, entregando las llaves del inmueble a Cruz Enrique Saucedo.

Sin embargo, según el afectado, Valeria Jaramillo permaneció en el domicilio y manifestó su intención de continuar habitándolo, además de asumir el pago de la renta.

El propietario aseguró que durante ese periodo la ocupante realizó diversas modificaciones en la vivienda sin su autorización, entre ellas la demolición de una ventana con arco y la construcción de una barda perimetral.