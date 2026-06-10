Denuncia despojo y extorsión por conflicto en vivienda en Saltillo
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La mujer se apropió de una casa ajena y trató de extorsionar al dueño con 10 mil pesos
Cruz Enrique Saucedo presentó una denuncia por los presuntos delitos de despojo y extorsión en grado de tentativa en contra de una mujer a quien señala de haberse apropiado de un domicilio ubicado en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio.
El denunciante, de 53 años de edad, informó que el inmueble se encuentra en el cruce de las calles San Juanita y Norma Irene.
De acuerdo con su declaración, el conflicto inició hace aproximadamente tres años, cuando rentó la vivienda a su sobrino, Osvaldo, quien posteriormente permitió que su entonces pareja, Valeria Jaramillo, habitara el lugar con él.
Tiempo después, la relación entre ambos concluyó y, en junio de 2025, Osvaldo abandonó la vivienda, entregando las llaves del inmueble a Cruz Enrique Saucedo.
Sin embargo, según el afectado, Valeria Jaramillo permaneció en el domicilio y manifestó su intención de continuar habitándolo, además de asumir el pago de la renta.
El propietario aseguró que durante ese periodo la ocupante realizó diversas modificaciones en la vivienda sin su autorización, entre ellas la demolición de una ventana con arco y la construcción de una barda perimetral.
Ante esta situación, Cruz Enrique Saucedo le solicitó que desocupara el inmueble. De acuerdo con su versión, la mujer aceptó abandonar la vivienda en un plazo de dos meses para retirar sus pertenencias.
No obstante, posteriormente surgieron desacuerdos relacionados con el pago de la renta y la entrega de la propiedad.
“Con esta persona estuve teniendo problemas. La casa me la maltrató; tenía una ventana con arco y la mandó tumbar, además de construir una barda sin mi permiso”, declaró el denunciante.
Cruz Enrique Saucedo indicó que acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia correspondiente y que el procedimiento implicó diversos trámites y comparecencias durante aproximadamente seis meses.
Asimismo, explicó que el asunto fue consignado ante un juez, quien ha emitido resoluciones para que la ocupante desaloje el inmueble.
El denunciante también afirmó que Valeria Jaramillo le propuso abandonar la vivienda a cambio de recibir 10 mil pesos.
Según su versión, la mujer le comentó que esa sería la mejor alternativa, ya que de otra forma el procedimiento legal podría prolongarse durante varios años y que existen antecedentes de casos similares en Ramos Arizpe.
Además, señaló que personas presuntamente relacionadas con situaciones similares ocuparon una vivienda en la colonia Analco, la cual, según dijo, no ha sido recuperada por sus propietarios.
Finalmente, Cruz Enrique Saucedo hizo un llamado al delegado regional de la Fiscalía General del Estado para que se ejecuten las acciones legales correspondientes que permitan la desocupación del inmueble y la restitución de la propiedad.