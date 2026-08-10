Choca ambulancia en el bulevar Coss, en Saltillo

Una ambulancia que se dirigía a atender un llamado de auxilio en la colonia La Salle sufrió un aparatoso accidente en el cruce del bulevar Francisco Coss y la calle Mariano Matamoros, en la zona centro de Saltillo.

No se reportaron personas lesionadas y en el percance participó un automóvil MG, color guinda, conducido por Bertha N..

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo circulaba de norte a sur por la calle Mariano Matamoros, mientras que la ambulancia de la empresa Health Life se dirigía a un llamado de auxilio en la colonia La Salle.

El operador de la ambulancia, Néstor N., aseguró que circulaba de oriente a poniente sobre el bulevar Francisco Coss, con los códigos de emergencia y las torretas encendidas.

Señaló que, al llegar al cruce, la conductora del automóvil frenó, pero terminó recibiendo el impacto en el costado delantero izquierdo de la unidad.

Tras la colisión, ambos vehículos dieron un medio giro y quedaron obstruyendo uno de los carriles del bulevar Francisco Coss, por lo que fue necesaria la intervención de los agentes de Tránsito para controlar la circulación y tomar conocimiento del accidente.

Por fortuna, ninguno de los ocupantes de los vehículos resultó lesionado y no fue necesario el traslado de personas a un hospital. Sin embargo, ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad por el accidente.

Ante esta situación, ambas partes solicitaron que el caso fuera turnado ante un agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar cómo ocurrieron los hechos, deslindar responsabilidades y establecer los montos correspondientes por los daños ocasionados.