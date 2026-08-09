Un nuevo dolor de cabeza: Rocío Nahle

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Opinión
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    Un nuevo dolor de cabeza: Rocío Nahle
    CUARTOSCURO

El problema para Nahle es que cada decisión que parece administrativa termina convertida en una nueva disputa política

A ella no la tiene en la mira Estados Unidos, al menos por ahora. A ella la tiene en la mira la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay día que pase sin que a Palacio Nacional llegue una queja. Ya sea de empresarios de Veracruz o de funcionarios del gabinete. Tratar con la gobernadora de ese estado, Rocío Nahle, es un dolor de cabeza.

La nacida en Río Grande, Zacatecas, pero que mágicamente gobierna al estado pegado al Golfo de México, ha generado ruido por la ambición de su proyecto para renovar el transporte público. Resulta que, alrededor de la reconfiguración de rutas, concesiones y operación del servicio, se están moviendo intereses y negocios de personajes muy cercanos a la gobernadora. Los reclamos han escalado hasta la Ciudad de México. El problema para Nahle es que cada decisión que parece administrativa termina convertida en una nueva disputa política.

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También están sus pleitos con periodistas. Las declaraciones, descalificaciones y confrontaciones públicas con la prensa son el segundo motivo de hartazgo en el Gobierno Federal y no porque estén muy en desacuerdo, sino porque consideran que cada choque innecesario abre un frente que después termina pagando la propia Presidenta. Apagar fuegos no provocados.

El manejo de las inundaciones del año pasado en Poza Rica tampoco ayudó. Las críticas por la reacción de su gobierno, la atención a damnificados y la comunicación durante la emergencia causaron desgaste con Palacio Nacional. No solamente por la nula advertencia de riesgo a la población, sino por la incapacidad de contener políticamente una crisis que terminó golpeando al Gobierno Federal, específicamente a la presidenta, que vio cómo le reclamaron en la cara.

https://vanguardia.com.mx/opinion/nahle-pone-de-moda-a-veracruz-IN19728246

En el gabinete de seguridad, el enojo tiene otro origen: la violencia. Veracruz sigue acumulando episodios que obligan a intervenir, explicar y responder desde el centro. Hay dudas sobre quién avala el crecimiento de la llamada Mafia Veracruzana, el cártel responsable del asesinato de la periodista Roxana Guzmán, sacada de su casa con lujo de violencia.

Para rematar está Dos Bocas. La obra que debía ser la gran carta de presentación de Nahle durante el sexenio de López Obrador se ha convertido en una fuente interminable de problemas operativos. En lugar de presumirla, buena parte del tiempo se va en corregir fallas, resolver pendientes y explicar por qué la refinería tiene un percance cada semana.

STENT

Si creyeron que el pleito entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla estuvo entretenido, espérense a ver lo que viene en Michoacán entre Raúl Morón, Leonel Godoy y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Funcionarios de ambos bandos están corriendo a ofrecerse como fuentes de información y agentes de espionaje barato.

@ClaudioOchoaH

claudio8ah@gmail.com

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Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta es reportero en Latinus y conductor de Latinus Diario. Escribe en El Universal cada domingo, donde analiza la agenda política y social con un enfoque crítico y directo.

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