Choca Audi contra motociclista y lo deja herido en Saltillo; cae tras intentar huir

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    El vehículo Audi involucrado en el percance, el cual presenta daños en la parte frontal tras el fuerte impacto por alcance. MARTÍN ROJAS

La rápida detención del presunto responsable fue posible gracias a la presencia de una patrulla municipal que realizaba recorridos de vigilancia en el sector

Un motociclista resultó lesionado la noche de este domingo luego de ser impactado por alcance por un vehículo Audi sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas, metros antes del puente vehicular que cruza el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, cuando el conductor del automóvil, que circulaba de oriente a poniente presuntamente a exceso de velocidad, no advirtió la presencia del motociclista y lo embistió de manera aparatosa, proyectándolo contra la carpeta asfáltica.

$!La motocicleta quedó sobre la carpeta asfáltica del bulevar Fundadores luego de ser proyectada varios metros.
La motocicleta quedó sobre la carpeta asfáltica del bulevar Fundadores luego de ser proyectada varios metros. MARTÍN ROJAS

Tras el percance, el presunto responsable intentó darse a la fuga; sin embargo, fue interceptado por una patrulla municipal que circulaba por el sector.

Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde fue diagnosticado con fractura en una de sus piernas.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud estabilizan al motociclista tras sufrir una fractura en la pierna.
Paramédicos de la Secretaría de Salud estabilizan al motociclista tras sufrir una fractura en la pierna. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación, a fin de evitar otro accidente.

El conductor del Audi fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará su situación legal.

