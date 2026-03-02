Choca Audi contra motociclista y lo deja herido en Saltillo; cae tras intentar huir

Un motociclista resultó lesionado la noche de este domingo luego de ser impactado por alcance por un vehículo Audi sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas, metros antes del puente vehicular que cruza el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, cuando el conductor del automóvil, que circulaba de oriente a poniente presuntamente a exceso de velocidad, no advirtió la presencia del motociclista y lo embistió de manera aparatosa, proyectándolo contra la carpeta asfáltica.

