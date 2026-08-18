Choca con una barda de fraccionamiento, en Saltillo
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A pesar de lo aparatoso que estuvo el percance, el conductor salió ileso
Un joven terminó con lesiones luego de perder el control del vehículo que conducía y chocar contra la barda perimetral de un fraccionamiento ubicado en el sector Los Reales.
El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando Sebastián circulaba a bordo de un Suzuki Swift de color blanco por el bulevar José María Rodríguez, en dirección de poniente a oriente.
De acuerdo con los primeros reportes, antes de llegar a una curva, el conductor observó que otro vehículo realizó una vuelta en “U” en una zona donde esta maniobra está prohibida.
Al intentar esquivar el automóvil, Sebastián perdió el control del volante y se desplazó hacia su derecha, hasta subir a la banqueta. Posteriormente, continuó su trayectoria y terminó impactándose con la parte frontal derecha de su vehículo contra la barda perimetral de un fraccionamiento.
Tras el impacto, el Suzuki quedó detenido en medio del bulevar, mientras que el conductor presentó lesiones en la espalda y fue atendido en el lugar por los cuerpos de emergencia.
El vehículo sufrió daños de consideración y, de acuerdo con la valoración realizada por la compañía aseguradora, fue considerado como pérdida total.
Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrieron los hechos. El caso quedó a disposición del agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.