Choca con una barda de fraccionamiento, en Saltillo

Un joven terminó con lesiones luego de perder el control del vehículo que conducía y chocar contra la barda perimetral de un fraccionamiento ubicado en el sector Los Reales.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando Sebastián circulaba a bordo de un Suzuki Swift de color blanco por el bulevar José María Rodríguez, en dirección de poniente a oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, antes de llegar a una curva, el conductor observó que otro vehículo realizó una vuelta en “U” en una zona donde esta maniobra está prohibida.