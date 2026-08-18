Decomisan combustible ilegal en la carretera Saltillo-Torreón
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Cada tanque contenía 31 mil litros, el chofer no acreditó propiedad y procedencia
Oficiales de la Guardia Nacional (GN), división Carreteras, aseguraron un tractocamión con doble cisterna que transportaba combustible cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.
Durante el operativo fue detenido el operador, identificado como Juan N., mientras que el vehículo fue trasladado a una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde quedó bajo resguardo de las autoridades.
De acuerdo con información extraoficial atribuida a la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas de este martes, en el kilómetro 33 de la carretera Saltillo-Torreón, antes de llegar a la caseta de peaje Plan de Ayala.
En ese punto, los elementos federales marcaron el alto al conductor de un tractocamión Kenworth, de color blanco y perteneciente a la empresa JRM. Al realizar la revisión de la unidad y de la documentación relacionada con el traslado del combustible, los agentes detectaron diversas inconsistencias.
Al no acreditar la legal procedencia del hidrocarburo, tanto el operador como la unidad quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien determinará la situación jurídica correspondiente.
De acuerdo con los primeros datos, cada una de las dos cisternas tiene una capacidad máxima de 35 mil litros; sin embargo, al momento del aseguramiento ambas transportaban aproximadamente 31 mil litros de combustible.
Ante estas irregularidades, la autoridad federal inició una carpeta de investigación para determinar la procedencia del hidrocarburo y establecer si existe responsabilidad por el delito de robo de hidrocarburos.