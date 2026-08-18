Decomisan combustible ilegal en la carretera Saltillo-Torreón

Oficiales de la Guardia Nacional (GN), división Carreteras, aseguraron un tractocamión con doble cisterna que transportaba combustible cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

Durante el operativo fue detenido el operador, identificado como Juan N., mientras que el vehículo fue trasladado a una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde quedó bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con información extraoficial atribuida a la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas de este martes, en el kilómetro 33 de la carretera Saltillo-Torreón, antes de llegar a la caseta de peaje Plan de Ayala.

En ese punto, los elementos federales marcaron el alto al conductor de un tractocamión Kenworth, de color blanco y perteneciente a la empresa JRM. Al realizar la revisión de la unidad y de la documentación relacionada con el traslado del combustible, los agentes detectaron diversas inconsistencias.