México no es la puerta trasera de China para entrar a EU

Los propios análisis y reportes emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) desmienten esta idea: la inmensa mayoría de las exportaciones mexicanas vinculadas a empresas de capital chino instaladas en nuestro país corresponden a manufactura y transformación real realizada en suelo mexicano. No se trata de triangulación ni de bodegas de paso; son procesos industriales que incorporan valor agregado, tecnología, proveeduría y mano de obra nacional, cumpliendo plenamente con el marco legal y las reglas de origen de los tratados comerciales.

Recientemente ha cobrado fuerza una narrativa impulsada por ciertos sectores políticos en Estados Unidos que acusa a México de servir como una supuesta “plataforma de transbordo ilegal” de mercancías chinas hacia el mercado norteamericano. Es decir, sostienen que, frente a los aranceles que impuso EU a China, ahora China simplemente envía sus productos a México y de aquí a EU. Frente a estas acusaciones, es indispensable contrastar la retórica con la evidencia.

México es una nación soberana que debe mantener sus puertas abiertas a la inversión productiva que respete nuestras leyes y genere bienestar, provenga de donde provenga. Nuestra entidad y, en particular, el corredor industrial de la Región Sureste, es testimonio claro de este fenómeno productivo. En Coahuila, las inversiones de origen chino se han consolidado como un componente estratégico de la industria, en ramas de alto valor como la electromovilidad, la fundición de precisión, los materiales avanzados y la gestión térmica.

La evidencia en nuestras zonas industriales habla por sí misma:

Saltillo (Derramadero): La empresa Xusheng se estableció en el Parque Industrial Alianza con un proyecto de componentes y fundición de aluminio de alta precisión de 350 millones de dólares, proyectando la creación de 1,200 empleos directos.

Ramos Arizpe: La firma CITIC Dicastal puso en marcha su primera fase con una inversión de 100 millones de dólares para la manufactura de rines de aluminio, generando más de 1,200 puestos de trabajo.

Ramos Arizpe: El proyecto de Eaglerise NET Electric representa una inversión de 3,200 millones de pesos enfocada en tecnologías eléctricas y transformadores, con 700 empleos directos especializados.

A estos proyectos se suman las continuas expansiones de corporativos como Sanhua en componentes térmicos o la llegada de Nanjing Julong en polímeros de ingeniería, fortaleciendo el ecosistema productivo de la región.

Alguien debería avisarle al PRI y al PAN que el interés estratégico de México a largo plazo radica en fortalecer sus cadenas internas, diversificar su comercio exterior y preservar relaciones constructivas y soberanas con todos los actores de la economía global. La sumisión frente a los excesos de Trump no garantiza un trato preferencial en el mercado de Estados Unidos, como se ve todos los días en los países de Latinoamérica donde llegaron políticos “aliados” o, quizá más bien, subordinados a Trump, donde no se han salvado de aranceles (incluso mayores que a México) y, lo peor, los han presionado a romper lazos o reducirlos con socios como China, lo que lleva al peor de los escenarios: enfrentar aranceles en el norte mientras se cierra la puerta a fuentes clave de inversión y transferencia tecnológica.

Defender el empleo coahuilense y la industria nacional exige apego a los datos, respeto a las reglas comerciales y una política exterior soberana que priorice el desarrollo de México sin subordinación a nadie.