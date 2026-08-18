Mirador 18/08/2026

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Opinión
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    Mirador 18/08/2026
    UNSPLASH

Madruga siempre, y ni siquiera sabe que se llama pájaro madrugador

Antes de que cante el gallo canta él.

Madruga siempre, y ni siquiera sabe que se llama pájaro madrugador.

Bien puesto está su nombre: primero sale el ave y luego sale el sol. Quizá supone que si no sale ella, el sol no brillará.

Yo quiero a este pájaro. Me anuncia un nuevo día, lo cual es como darme una esperanza nueva. Con su canto se despierta el mundo; el paisaje vuelve a ser. He llegado a pensar que si el pájaro madrugador no madrugara se detendría el tiempo, y a lo mejor quedaría suspendido yo.

Ahora miro a esta ave en cuyo gris plumaje se insinúa apenas un amarillo leve. Le agradezco que con su vuelo haga que la noche acabe y que principie el día...

El pájaro madrugador se ha posado en la más alta rama del alto álamo. ¿Llegará hasta él mi acción de gracias?

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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