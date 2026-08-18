Socky Moeller: Una señora muy señora

Con dicho nombre, diminutivo de Socorro, y con el apellido de su esposo, conocimos siempre a esa dama, gentil, amable, hermosa tanto de figura como de alma.

Larga vida vivió: 98 años. Pródiga como las viñas y trigales que la Biblia dice, fue madre de 10 hijos, abuela de 35 nietos y bisabuela de 44 bisnietos. Cada hijo, cada nieto y cada bisnieto es una bendición, de modo que ella fue rica en bendiciones.

No dudo en decir que Socky Moeller embelleció una época de Saltillo con su imagen y su gracia. Afable, bondadosa, de agradable trato, se hacía querer de todos. Amaba a México y a lo mexicano: en su tienda de la calle de Victoria ofrecía a los visitantes extranjeros las bellezas de nuestra artesanía, sobre todo de la labrada en plata. Al paso de los años, y de sus viajes por toda la República, formó una valiosa colección de trajes típicos femeninos que ahora se exhiben en el Museo del Sarape como parte del acervo cultural de la ciudad.

Junto con su esposo inculcó en sus hijas e hijos el ejemplo del trabajo; los hizo ser laboriosos y emprendedores. Varios de ellos fueron mis alumnos, y puedo dar testimonio de la alta calidad humana que recibieron de sus padres. Una familia así honra a Saltillo.

La vida y la obra de Socky Moeller pertenecen a lo mejor de nuestra comunidad, no sólo por lo que hizo en el campo de la empresa y la cultura, sino también porque venció las limitaciones de su tiempo y demostró lo que la mujer es capaz de hacer en cualquier campo en el que actúe. Aun sin ser ése su propósito, el feminismo tuvo en ella una representante de primera categoría.