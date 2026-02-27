Choca conductor contra ballenas y abandona su auto en Saltillo
El automóvil fue asegurado por autoridades municipales mientras continúan las investigaciones para localizar al conductor que huyó del sitio
Un automóvil fue localizado abandonado la madrugada de este viernes, luego de protagonizar un accidente sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la colonia Omega, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cerca de un establecimiento comercial ubicado en la entrada del sector. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado es un Chevrolet Beat, el cual circulaba de sur a norte cuando presuntamente su conductor perdió el control, aparentemente tras quedarse dormido.
Tras el incidente, el conductor descendió de la unidad y huyó corriendo hacia el interior de la colonia Omega, dejando el automóvil abandonado en el lugar.
Autoridades informaron que dentro del vehículo no se encontraron indicios de consumo de alcohol. Sin embargo, un testigo, identificado como operador de una grúa, confirmó haber visto a una persona bajar del automóvil y escapar.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron a tomar conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del vehículo a un corralón, mientras se realizan las investigaciones para dar con el paradero del conductor.