Choca conductor contra ballenas y abandona su auto en Saltillo

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    El Chevrolet Beat fue asegurado y trasladado a un corralón para su resguardo. MARTÍN ROJAS

El automóvil fue asegurado por autoridades municipales mientras continúan las investigaciones para localizar al conductor que huyó del sitio

Un automóvil fue localizado abandonado la madrugada de este viernes, luego de protagonizar un accidente sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la colonia Omega, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cerca de un establecimiento comercial ubicado en la entrada del sector. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado es un Chevrolet Beat, el cual circulaba de sur a norte cuando presuntamente su conductor perdió el control, aparentemente tras quedarse dormido.

$!El conductor abandonó la unidad tras el accidente y huyó hacia la colonia Omega.
El conductor abandonó la unidad tras el accidente y huyó hacia la colonia Omega. MARTÍN ROJAS

Tras el incidente, el conductor descendió de la unidad y huyó corriendo hacia el interior de la colonia Omega, dejando el automóvil abandonado en el lugar.

Autoridades informaron que dentro del vehículo no se encontraron indicios de consumo de alcohol. Sin embargo, un testigo, identificado como operador de una grúa, confirmó haber visto a una persona bajar del automóvil y escapar.

$!El vehículo terminó impactado contra las ballenas de contención sobre el bulevar Vito Alessio Robles.
El vehículo terminó impactado contra las ballenas de contención sobre el bulevar Vito Alessio Robles. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron a tomar conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del vehículo a un corralón, mientras se realizan las investigaciones para dar con el paradero del conductor.

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

