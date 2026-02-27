Choca conductor contra ballenas y abandona su auto en Saltillo

Un automóvil fue localizado abandonado la madrugada de este viernes, luego de protagonizar un accidente sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la colonia Omega, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cerca de un establecimiento comercial ubicado en la entrada del sector. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado es un Chevrolet Beat, el cual circulaba de sur a norte cuando presuntamente su conductor perdió el control, aparentemente tras quedarse dormido.

