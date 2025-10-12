Choca contra barra de contención en la Saltillo-Torreón y resulta lesionado

Un hombre de 25 años resultó lesionado luego de impactar su vehículo contra una barra de contención ubicada en la carretera libre Saltillo-Torreón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el responsable, identificado como José María ¨N¨, transitaba a bordo de un vehículo Nissan Tiida sobre la carretera antes mencionada.

TE PUEDE INTERESAR: Ebrio causa choque tras incorporarse sin precaución en Saltillo; es detenido