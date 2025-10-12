Choca contra barra de contención en la Saltillo-Torreón y resulta lesionado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Automovilistas reportaron a emergencias un choque en el kilómetro 13; el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol
Un hombre de 25 años resultó lesionado luego de impactar su vehículo contra una barra de contención ubicada en la carretera libre Saltillo-Torreón.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el responsable, identificado como José María ¨N¨, transitaba a bordo de un vehículo Nissan Tiida sobre la carretera antes mencionada.
TE PUEDE INTERESAR: Ebrio causa choque tras incorporarse sin precaución en Saltillo; es detenido
Justo en el kilómetro 13, debido al completo estado de ebriedad en el que conducía, al tomar un retorno no se percató de la presencia de la barra de contención, impactándose de manera frontal contra la estructura metálica.
Automovilistas que circulaban por la vía reportaron el incidente al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para atender al joven. Posteriormente, fue trasladado a un hospital particular para recibir atención médica.
Finalmente, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.