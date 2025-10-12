Choca contra barra de contención en la Saltillo-Torreón y resulta lesionado

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    Choca contra barra de contención en la Saltillo-Torreón y resulta lesionado
    El Nissan Tiida quedó con daños visibles tras chocar contra la barra de contención. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Automovilistas reportaron a emergencias un choque en el kilómetro 13; el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol

Un hombre de 25 años resultó lesionado luego de impactar su vehículo contra una barra de contención ubicada en la carretera libre Saltillo-Torreón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el responsable, identificado como José María ¨N¨, transitaba a bordo de un vehículo Nissan Tiida sobre la carretera antes mencionada.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor en el lugar del accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor en el lugar del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Justo en el kilómetro 13, debido al completo estado de ebriedad en el que conducía, al tomar un retorno no se percató de la presencia de la barra de contención, impactándose de manera frontal contra la estructura metálica.

$!La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes.
La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Automovilistas que circulaban por la vía reportaron el incidente al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para atender al joven. Posteriormente, fue trasladado a un hospital particular para recibir atención médica.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

