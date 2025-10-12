Ebrio causa choque tras incorporarse sin precaución en Saltillo; es detenido

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón tras el acuerdo con las aseguradoras. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al cruce del bulevar Otilio González y el periférico LEA; los vehículos fueron trasladados al corralón y aseguradoras cubrieron los daños

El conductor de un vehículo provocó un aparatoso percance al incorporarse sin precaución sobre el bulevar Otilio González de Saltillo, lo que le hizo perder el derecho de paso frente a un conductor de camioneta pick up de la marca Chevrolet.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando a través de grupos de seguridad se reportó un percance vehicular en el cruce del bulevar Otilio González con el periférico Luis Echeverría Álvarez.

$!El conductor responsable fue detenido por encontrarse bajo los efectos del alcohol.
El conductor responsable fue detenido por encontrarse bajo los efectos del alcohol. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta se encontraba estacionado en un establecimiento de gasolina. Al incorporarse sin precaución sobre el bulevar Otilio González, impactó a la camioneta pick up, ocasionando el accidente.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, con el objetivo de prevenir otro accidente.

$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación para prevenir otro percance.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación para prevenir otro percance. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor señalado como responsable fue detenido por los oficiales al encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Finalmente, las aseguradoras se presentaron en el sitio para coordinar un acuerdo sobre la reparación de los daños. Ambos vehículos fueron trasladados al corralón hasta que se cumpla con lo establecido por las compañías de seguro.

