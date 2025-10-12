Ebrio causa choque tras incorporarse sin precaución en Saltillo; es detenido

El conductor de un vehículo provocó un aparatoso percance al incorporarse sin precaución sobre el bulevar Otilio González de Saltillo, lo que le hizo perder el derecho de paso frente a un conductor de camioneta pick up de la marca Chevrolet.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando a través de grupos de seguridad se reportó un percance vehicular en el cruce del bulevar Otilio González con el periférico Luis Echeverría Álvarez.

