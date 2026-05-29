Choca contra semáforo, invade carril y se impacta contra transporte de personal en Saltillo; iba ebrio

Ebrio conductor terminó con su vehículo totalmente destrozado tras impactarse contra la base de un semáforo, lo que provocó que invadiera el carril y le quitara el derecho de paso a un conductor de un transporte de personal, esto a la altura de la colonia Los Maestros, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el responsable identificado como Juan ¨N, de 40 años, circulaba a bordo de un vehículo marca Honda, modelo Accord, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de poniente a oriente.

El hombre, quien conducía en completo estado de ebriedad, al llegar al cruce con el bulevar Isidro López Zertuche, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra la base de un semáforo. El impacto ocasionó que el vehículo girara 180 grados, invadiendo el carril central y quitándole el derecho de paso al conductor de un transporte de personal, el cual circulaba en la misma dirección.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, pues el automóvil habría quedado en pérdida total y en medio de la vialidad. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar señalado para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente. Paramédicos pertenecientes a la empresa de la unidad afectada arribaron para la valoración del conductor, el cual afortunadamente no sufrió lesiones de consideración. Finalmente, el responsable quedó detenido debido al estado en el que se encontraba, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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