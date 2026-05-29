Choca contra semáforo, invade carril y se impacta contra transporte de personal en Saltillo; iba ebrio

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    Choca contra semáforo, invade carril y se impacta contra transporte de personal en Saltillo; iba ebrio
    El vehículo Honda Accord terminó con severos daños tras impactarse contra la base de un semáforo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que derivó en una serie de maniobras que provocaron un segundo incidente vial en la zona. MARTÍN ROJAS

El conductor responsable fue detenido por autoridades municipales tras confirmarse que manejaba en estado de ebriedad; posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público

Ebrio conductor terminó con su vehículo totalmente destrozado tras impactarse contra la base de un semáforo, lo que provocó que invadiera el carril y le quitara el derecho de paso a un conductor de un transporte de personal, esto a la altura de la colonia Los Maestros, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el responsable identificado como Juan ¨N, de 40 años, circulaba a bordo de un vehículo marca Honda, modelo Accord, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de poniente a oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arrancones-terminan-en-accidente-responsable-escapa-y-abandona-vehiculo-en-saltillo-BB21026421
$!El conductor responsable fue asegurado por las autoridades tras confirmarse que manejaba en estado de ebriedad, situación que derivó en la consignación del caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.
El conductor responsable fue asegurado por las autoridades tras confirmarse que manejaba en estado de ebriedad, situación que derivó en la consignación del caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. MARTÍN ROJAS

El hombre, quien conducía en completo estado de ebriedad, al llegar al cruce con el bulevar Isidro López Zertuche, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra la base de un semáforo.

El impacto ocasionó que el vehículo girara 180 grados, invadiendo el carril central y quitándole el derecho de paso al conductor de un transporte de personal, el cual circulaba en la misma dirección.

$!La unidad de transporte de personal afectada quedó detenida sobre el carril central tras ser invadida por el vehículo que perdió el control luego del impacto inicial contra el semáforo.
La unidad de transporte de personal afectada quedó detenida sobre el carril central tras ser invadida por el vehículo que perdió el control luego del impacto inicial contra el semáforo. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, pues el automóvil habría quedado en pérdida total y en medio de la vialidad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar señalado para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente.

Paramédicos pertenecientes a la empresa de la unidad afectada arribaron para la valoración del conductor, el cual afortunadamente no sufrió lesiones de consideración.

Finalmente, el responsable quedó detenido debido al estado en el que se encontraba, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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