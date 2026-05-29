Dinos vs Osos: ¿cuándo y dónde ver la Semifinal de la LFA ante Monterrey?

Dinos llega como tercer sembrado tras cerrar la fase regular con marca de 4-2 y una victoria dramática de 25-22 sobre Reyes de Jalisco en tiempo extra.

El encuentro podrá verse a través de ESPN y Disney+ . El duelo forma parte de una cartelera que reunirá a los cuatro mejores equipos de la campaña y que pondrá frente a frente a dos rivales del norte que ya se conocen demasiado bien.

La temporada de la LFA Finsus 2026 entra en su momento decisivo y los Dinos de Saltillo vuelven al punto donde comenzó todo: Monterrey. La Ola Morada visitará a Osos este sábado, a las 8:30 de la noche, en el Estadio Gaspar Mass, en una Semifinal con sabor a revancha y con un lugar en el Tazón México IX como premio mayor.

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El equipo de Saltillo sufrió, reaccionó en el último cuarto y encontró en los momentos clave la respuesta que necesitaba para meterse a Playoffs, confirmando que, aunque su camino no fue perfecto, sí tiene argumentos para competir fuera de casa.

Osos, en cambio, llega como segundo sembrado con récord de 5-1 y con la ventaja de jugar ante su afición. Monterrey cerró la temporada regular con triunfo de 26-14 sobre Gallos Negros de Querétaro y fue uno de los equipos más consistentes del calendario.

Su localía aparece como un factor relevante, pero también como una presión extra ante un rival que llega con la necesidad de saldar cuentas.

El antecedente más reciente entre ambos se dio en la Semana 1, cuando Osos derrotó 21-19 a Dinos en Monterrey, en un partido que se resolvió por apenas dos puntos.

Aquel resultado marcó el arranque de campaña para ambos y ahora funciona como punto de partida narrativo: Saltillo vuelve al mismo escenario, pero con más rodaje, más urgencia y una posibilidad directa de cambiar la historia.

Los enfrentamientos previos también cargan el duelo hacia el lado regio. En los registros recientes, Osos ha ganado cinco de los últimos seis choques ante Dinos, incluyendo triunfos por 31-17 y 23-9 en 2025, además del 21-19 de este 2026.

La excepción fue una victoria contundente de Saltillo por 41-20 en 2024, resultado que la Ola Morada buscará usar como referencia emocional para creer en la sorpresa.

Para Dinos, las claves estarán en reducir castigos, proteger el ovoide y sostener ofensivas largas que mantengan fuera del campo al ataque de Monterrey.

En la Semana 1, Saltillo permitió 356 yardas totales de Osos y apenas generó 42 por tierra, una diferencia que explica buena parte de aquel marcador cerrado. Si la Ola Morada quiere avanzar, necesita equilibrio ofensivo y una defensiva capaz de incomodar desde el primer cuarto.