Negociadores de EU e Irán alcanzan un acuerdo tentativo para extender la tregua

DUBÁI.- Negociadores de Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo provisional para extender el alto el fuego por 60 días e iniciar conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Horas antes trascendió que el borrador del acuerdo era menos específico que la versión de Teherán sobre el levantamiento de las sanciones a las exportaciones iraníes de petróleo y productos petroquímicos. Donde también se afirmaba la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

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Fue el pasado jueves que el ejército de Estados Unidos criticó a Irán por violar la frágil tregua, después de que Kuwait informó que fue bombardeado tras un ataque estadounidense contra la República Islámica.

Por su parte ecretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Donald Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra,

“Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito”, declaró Bessent en una rueda de prensa.

El responsable del Tesoro subrayó que Trump “no va a aceptar un mal acuerdo”, sino que “va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense”.

Según los detalles del borrador, obtenido por el diario digital estadounidense Axios, el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días la tregua actual para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos, además, pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y estudiaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados de la República Islámica.

Bessent explicó en la rueda de prensa que tuvo este jueves una llamada telefónica con el embajador de Omán y este le aseguró que su país no tiene planes de cobrar peajes en el estrecho de Ormuz pese a las informaciones publicadas en prensa que indicaban lo contrario.

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo era cuestión de días, aunque Teherán ha rebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente.

La posibilidad de que el tema nuclear quede para una fase posterior ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump que han criticado las concesiones que Estados Unidos está dispuesto a dar. EFE