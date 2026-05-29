Saltillo: detienen a hombre acusado de atropellar perros en Lomas de Lourdes

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    Saltillo: detienen a hombre acusado de atropellar perros en Lomas de Lourdes
    Cámaras de vigilancia particulares y del sistema C2 fueron revisadas durante las indagatorias que permitieron identificar y ubicar al hombre señalado por los hechos ocurridos en Saltillo. CORTESÍA

La identificación del presunto responsable se logró mediante el análisis de videos captados por cámaras particulares y del sistema de monitoreo urbano C2

Los videos donde presuntamente se observa a un conductor atropellando perros en calles de la colonia Lomas de Lourdes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron reacciones entre usuarios de Saltillo.

Tras la difusión de las imágenes, autoridades municipales iniciaron una investigación para identificar al automovilista involucrado en los hechos denunciados públicamente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acelerada-conductora-pierde-el-control-y-destroza-su-vehiculo-en-puente-de-saltillo-FB21027543

De acuerdo con la información dada a conocer, el hombre detenido fue identificado como José Crescencio “N”, de 59 años de edad, quien fue asegurado por elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto.

Para lograr su localización, se revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia particulares y del sistema de monitoreo del Centro de Control y Comando, C2. En las investigaciones también participó la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, que dio seguimiento al contenido difundido en plataformas digitales.

Las grabaciones compartidas en redes sociales muestran a un conductor que presuntamente atropella a varios perritos en calles del sector, situación que derivó en reportes ciudadanos y posteriormente en la intervención de corporaciones de seguridad.

Luego de reunir datos sobre el vehículo y la ruta que habría seguido el conductor, las autoridades realizaron la detención del señalado, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Será dicha instancia la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar la situación legal del hombre detenido por el presunto delito de crueldad animal.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de los animales afectados ni sobre posibles denuncias adicionales relacionadas con este caso.

El hecho provocó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron que se investigara lo ocurrido tras la difusión de los videos grabados en la colonia Lomas de Lourdes.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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