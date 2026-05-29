Arrancones terminan en accidente; responsable escapa y abandona vehículo en Saltillo

Momentos de susto y desesperación fue lo que vivió una familia la noche de ayer jueves al sufrir un accidente automovilístico en el bulevar Arco Vial Zapalinamé, a la altura de la colonia Mirasierra, en Saltillo. No se registraron personas lesionadas, sin embargo, sí hubo daños materiales de consideración, mientras que el presunto responsable huyó del lugar.

Sin embargo, dejó en el abandono un vehículo Challenger color negro con placas del estado de Durango.

De acuerdo con testigos, el automóvil venía participando en arrancones con el conductor de un vehículo Nissan Tsuru, por el carril de poniente a oriente. El vehículo negro circulaba de manera errática y terminó impactando de costado en la parte delantera a una camioneta Town & Country que se encontraba en movimiento.

El golpe provocó que la unidad afectada saliera del camino, donde el conductor, identificado como César Adrián ¨N¨, junto con sus acompañantes, se llevaron un fuerte susto. El automóvil continuó su trayecto y metros más adelante terminó fuera de la cinta asfáltica, para finalmente salir del camino y caer en un terreno que conduce hacia la Sierra de Zapalinamé. Elementos de Tránsito Municipal procedieron al aseguramiento de los vehículos involucrados para su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público.