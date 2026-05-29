Arrancones terminan en accidente; responsable escapa y abandona vehículo en Saltillo

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    Arrancones terminan en accidente; responsable escapa y abandona vehículo en Saltillo
    El vehículo Challenger color negro quedó abandonado sobre la vialidad tras protagonizar el percance en el bulevar Arco Vial Zapalinamé, donde presuntamente era conducido a exceso de velocidad y terminó fuera del camino. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Familia que viajaba en una camioneta resultó afectada tras el choque en el Arco Vial Zapalinamé; pese al impacto no hubo lesionados, solo daños materiales y susto

Momentos de susto y desesperación fue lo que vivió una familia la noche de ayer jueves al sufrir un accidente automovilístico en el bulevar Arco Vial Zapalinamé, a la altura de la colonia Mirasierra, en Saltillo.

No se registraron personas lesionadas, sin embargo, sí hubo daños materiales de consideración, mientras que el presunto responsable huyó del lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adulto-mayor-sufre-quemaduras-mientras-reparaba-su-auto-en-saltillo-EB21020217

Sin embargo, dejó en el abandono un vehículo Challenger color negro con placas del estado de Durango.

$!La camioneta Town &amp; Country involucrada en el incidente presentó daños visibles en la parte frontal tras ser impactada por el automóvil que circulaba de manera errática sobre la vialidad.
La camioneta Town & Country involucrada en el incidente presentó daños visibles en la parte frontal tras ser impactada por el automóvil que circulaba de manera errática sobre la vialidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con testigos, el automóvil venía participando en arrancones con el conductor de un vehículo Nissan Tsuru, por el carril de poniente a oriente.

El vehículo negro circulaba de manera errática y terminó impactando de costado en la parte delantera a una camioneta Town & Country que se encontraba en movimiento.

$!El vehículo abandonado quedó sobre un terreno aledaño a la Sierra de Zapalinamé, luego de perder el control tras el impacto con la unidad en movimiento, generando la movilización de autoridades.
El vehículo abandonado quedó sobre un terreno aledaño a la Sierra de Zapalinamé, luego de perder el control tras el impacto con la unidad en movimiento, generando la movilización de autoridades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El golpe provocó que la unidad afectada saliera del camino, donde el conductor, identificado como César Adrián ¨N¨, junto con sus acompañantes, se llevaron un fuerte susto.

El automóvil continuó su trayecto y metros más adelante terminó fuera de la cinta asfáltica, para finalmente salir del camino y caer en un terreno que conduce hacia la Sierra de Zapalinamé.

Elementos de Tránsito Municipal procedieron al aseguramiento de los vehículos involucrados para su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público.

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