Régimen cubano reconoce que se mantienen estancadas las negociaciones con EU

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    Régimen cubano reconoce que se mantienen estancadas las negociaciones con EU
    Afirman que desde el Gobierno cubano ‘se sigue favoreciendo el diálogo y no se ve otra alternativa para resolver los problemas con Estados Unidos’. ESPECIAL.

Afirman que las decisiones que se han tomado arrojan dudas en cuanto a la seriedad del Gobierno de EU

LA HABANA. - La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, afirmó desde la isla “dudan de la responsabilidad y seriedad del Gobierno de EU con este proceso”, pues hasta el momento “no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington”.

De acuerdo a lo que explicó, aunque el canal de intercambio “se mantiene abierto”, “ciertamente no ha habido mucho progreso”, pues de forma paralela desde Washington “se siguen adoptando medidas coercitivas muy dañinas” para la economía y la población cubanas”.

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“Nuestra aspiración”, reiteró, es que “el camino del diálogo siga funcionando como la fórmula para buscar un entendimiento y una solución a las diferencias” entre ambos países.

La viceministra cubana participó en esta jornada en una audiencia convocada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) para denunciar el bloqueo petrolero de EU a la isla impuesto desde enero, las sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y las amenazas de una posible intervención militar.

‘IMPUTACIÓN DE CASTRO BUSCA INTIMIDAR’

Por otro lado, fue durante la sesión, bajo el nombre “Cuba quiere Paz”, que otros diputados se pronunciaron para condenar la imputación en EU al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización cubana en el exilio y la muerte de sus cuatro tripulantes hace 30 años.

Con respecto a si la situación pudiera ser similar a la utilizada por EU para preparar la captura de Castro, como hizo en enero en Venezuela con Nicolás Maduro, la viceministra cubana, aclaró que “la fórmula de agresión contra Cuba no es reciente”, lo que “ahora se está intensificando”.

Desde EU dijo, “se están usando todas las herramientas para tratar de doblegar al país”, y añadió que lo más “inaceptable es que este intento se hace castigando y sometiendo al pueblo a condiciones insoportables de vida y privándolo de todos los medios de subsistencia”.

Aseguró que esta ha sido siempre la fórmula usada de Estados Unidos para Cuba y ahora se manifiesta mucho más “descarnada y despiadadamente”.

Añadió que es esta política de máxima presión de EU a Cuba, la que busca que La Habana introduzca reformas económicas y políticas.

Fue hoy que uno de los imputados la semana pasada junto con el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización ‘Hermanos al rescate’ fue condenado a siete meses de prisión en Estados Unidos por mentir en los formularios de inmigración.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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